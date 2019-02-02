ПЦУ не бере участі в передвиборчій агітації і каратиме священиків за порушення – Епіфаній

Православна церква України не бере участі в агітації за того чи іншого кандидата, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Ми як церква не маємо право агітувати за будь-якого з кандидатів, особливо з церковного амвону. Тому церква не буде брати участі в агітації за тих чи інших кандидатів у президенти. Тому що це суперечить церковним правилам і взагалі нашій чіткій позиції. І ми попередні рази на це звертали увагу навіть синодальним рішенням, що священнослужитель не має права цього робити», – сказав глава ПЦУ в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

За його словами, в разі порушень церква буде реагувати спочатку попередженнями, а потім адміністративними рішеннями.

«У нас є декілька тисяч священнослужителів. І можуть бути якісь окремі випадки, що той чи інший священнослужитель пропагуватиме і проповідуватиме з амвону й закликатиме своїх парафіян до того, щоб вони голосували за того чи іншого кандидата. Але якщо будуть такі прецеденти, то ми будемо реагувати. По-перше, потрібно звернути увагу. Якщо людина не зрозуміє, що не потрібно так робити, то потім ми будемо ухвалювати рішення адміністративного характеру», – сказав Епіфаній.

На запитання з приводу критики так званого «томос-туру», як назвали робочі поїздки Україною президента Петра Порошенка разом із чільним священством ПЦУ з представленням томосу про канонічну автокефалію помісної української церкви, Епіфаній відповів, що це презентація томосу вірянам і частина просвітницької роботи.

«Після отримання томосу ми презентуємо це досягнення українському народові. Бо є багато інформації про те, ніби це не повна незалежність, це не автокефальна церква, ніби це залежність від Константинополя, ця церква є у складі Вселенської патріархії. Але ми ведемо певну просвітницьку роботу, засвідчуючи українцям те, що ми справді є автокефальною, незалежною православною церквою, і кожен повинен пересвідчитися, зокрема, побачивши томос», – додав Епіфаній.

Також він зауважив, що і президент, і депутати Верховної Ради зробили багато «задля того, щоб українське православ’я об’єдналося».

Окрім цього він сказав, що спільне зображення себе з Поршенком на біг-бордах не вважає агітацією, бо президент на той час іще не був кандидатом на посаду голови держави на другий термін.

«Але поки що Петро Олексійович тільки висунувся як кандидат у президенти. А до цього часу не був кандидатом. І він є президентом України», – сказав глава ПЦУ.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року, а в разі необхідності другого туру він буде призначений на 21 квітня.

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