Епіфаній розповів про порядок денний першого після інтронізації засідання Синоду ПЦУ

Під час першого засідання Синоду Православної церкви України, яке відбудеться одразу після інтронізації її глави, будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

«Після проведення об’єднавчого собору 15 грудня у нас був період підготовчий до отримання томосу, всі очікували завершення канонічної процедури. А далі поступово будемо вже формувати відповідні керівні органи. Зараз ми займалися весь цей час юридичними питаннями. Для того, щоб мати статус юридичної особи, потрібно створити керівний орган. Церква загалом не є юридичною особою, але є керівний орган – це Київська митрополія, яка була зареєстрована остаточно державою», – сказав Епіфаній.

Як зазначив Епіфаній, цей процес є довготривалим, бо в українській історії це відбувається вперше.

«До цього часу в історії України не було таких прецедентів. Ми знаємо що? Що тільки ділилися, ділилися і реєструвалися нові структури. А зараз це такий хороший прецедент, що об’єднуються такі великі структури – УПЦ КП, УАПЦ, частина архієреїв Московського патріархату. І ми творимо вже новий церковний організм, вже єдину помісну православну церкву. Тому нам потрібно мати і певний юридичний статус», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.