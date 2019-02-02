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02 Лютий 2019, Київ 18:50
Новини | Суспільство

Епіфаній розповів про порядок денний першого після інтронізації засідання Синоду ПЦУ

Митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ

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Під час першого засідання Синоду Православної церкви України, яке відбудеться одразу після інтронізації її глави, будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

«Після проведення об’єднавчого собору 15 грудня у нас був період підготовчий до отримання томосу, всі очікували завершення канонічної процедури. А далі поступово будемо вже формувати відповідні керівні органи. Зараз ми займалися весь цей час юридичними питаннями. Для того, щоб мати статус юридичної особи, потрібно створити керівний орган. Церква загалом не є юридичною особою, але є керівний орган – це Київська митрополія, яка була зареєстрована остаточно державою», – сказав Епіфаній.

Як зазначив Епіфаній, цей процес є довготривалим, бо в українській історії це відбувається вперше.

«До цього часу в історії України не було таких прецедентів. Ми знаємо що? Що тільки ділилися, ділилися і реєструвалися нові структури. А зараз це такий хороший прецедент, що об’єднуються такі великі структури – УПЦ КП, УАПЦ, частина архієреїв Московського патріархату. І ми творимо вже новий церковний організм, вже єдину помісну православну церкву. Тому нам потрібно мати і певний юридичний статус», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого.

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній
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15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

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