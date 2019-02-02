Епіфаній пояснив, чому інтронізація відбувається у його день народження

Інтронізація предстоятеля Православної церкви України Епіфанія відбувається в його день народження 3 лютого, щоб у майбутньому «поєднувати» ці дві дати. Про це заявив сам митрополит Епіфаній в ефірі Радіо Свобода.

«Після отримання томосу на Фанарі виникло питання, що потрібно звершити інтронізацію, тобто, щоб предстоятель вже повноцінно став на київську кафедру, очолив Українську православну церкву. Було обрано дату для того, щоб в майбутньому не святкувати день народження, а поєднувати вже і день інтронізації, і день народження. Бо в православній традиції священнослужителі не відзначають так помпезно чи урочисто свій день народження, а більшою мірою ми звертаємо увагу на день свого небесного покровителя, на день ангела», – сказав Епіфаній в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода.

Він додав, що «тому і було вже так символічно обрано цей день 3 лютого».

«Це велика відповідальність, це дар Божий, яким мене Господь сподобив. Бо обравши цей шлях свого часу, починаючи з чернецтва, дав обітницю Богові, що буду до кінця виконувати його волю і нести послух церкві. І церква завжди покладала на мене певні відповідальні ланки служіння. І з того часу, виконуючи те, що покладала на мене церква, зрештою, на соборі мене обрали предстоятелем єдиної помісної православної церкви», – зазначив предстоятель ПЦУ.

3 лютого митрополиту Епіфанію виповнюється 40 років. У цей день має відбутися його інтронізація.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

НА ДОТИЧНУ ТЕМУ:

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали