П’ять ченців з Афону візьмуть участь в інтронізації – Епіфаній

П’ять ченців із монастирів Афону прибудуть до Києва і візьмуть участь в інтронізації глави Православної церкви України Епіфанія 3 лютого, повідомив він в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Буде офіційне представництво від святої гори Афон, яке буде співслужити з нами під час богослужіння й інтронізації», – зазначив Епіфаній.

За його словами, чимало архієреїв інших церков, які виявляли бажання взяти участь у церемонії, офіційно не можуть цього зробити, поки не буде ухвалене колегіальне рішення тієї чи іншої церкви щодо визнання автокефального статусу ПЦУ.

«Нам відомо, що є кілька церков, які розглядають питання про визнання автокефалії української православної церкви. Це Елладська, Кіпрська церкви. Це питання також розглядалося на синоді і болгарської, і грузинської церков. Зараз є багато архієреїв із цих церков, які готові приїхати на інтронізацію, але, на жаль, є певні процедури», – сказав він.

Як зазначив Епіфаній, у заході зможуть взяти участь «лише декількасот людей», бо собор Святої Софії Київської не зможе вмістити усіх охочих.

«Починаючи від державних мужів і завершуючи звичайними мирянами, які будуть брати участь. Всі архієреї повинні брати участь в інтронізації. Буде делегація Вселенського патріархату, будуть делегації Української православної церкви в Канаді, в Америці, будуть представники від святої гори Афон – намісники монастирів», – додав він.

Інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого.

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15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

Повністю інтерв’ю з очільником Православної церкви України Епіфанієм дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 2 лютого.