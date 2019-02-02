Глава ПЦУ спрогнозував, коли інші церкви визнають українську церкву

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода спрогнозував, коли інші помісні православні церкви визнають українську церкву: він очікує, що інші церкви ухвалять колегіальні рішення про визнання автокефалії ПЦУ впродовж кількох місяців.

«Бо, наприклад, Елладська церква (у Греції – ред.) і Кіпрська мають на лютий заплановані засідання архієрейських соборів. І ми маємо надію на те, що будуть ухвалені позитивні рішення», – зазначив Епіфаній.

За його словами, у випадку деяких церков цей процес може бути більш тривалим через особливість процедури. Втім, резюмував Епіфаній, визнання ПЦУ є «питанням часу».

«Можливо, в інших церквах це буде більш тривало, вивчення питання різними богословськими і канонічними комісіями і так далі. Тут важко передбачити. Бо кожна церква – це окрема незалежна структурна одиниця у складі православної церкви. Тому вони самостійно вирішують колегіально чи синодально, чи на архієрейському соборі ухвалюють відповідні рішення. Тому передбачити складно. Я не хотів би тут прогнозувати чи ставити певні хронологічні рамки, що нас визнають», – сказав Епіфаній.

Як зазначав глава ПЦУ, чимало архієреїв інших церков, які виявляли бажання взяти участь у церемонії інтронізації, офіційно не можуть цього зробити, поки не буде ухвалене колегіальне рішення тієї чи іншої церкви щодо визнання автокефального статусу ПЦУ.

Інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого.

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з колишньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

НА ДОТИЧНУ ТЕМУ:

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали