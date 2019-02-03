Філарет не бере участі у церемонії інтронізації глави ПЦУ через стан здоров’я

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет не присутній на церемонії інтронізації митрополита ПЦУ Єпіфанія. Як повідомив представник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря), це пов’язано зі станом здоров’я патріарха.

«На превеликий жаль, лікарі категорично заборонили йому у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, з підвищенням тиску, перебувати поза стінами лікарні, він зараз перебуває під постійним наглядом лікарів», – сказав Євстратій (Зоря) під час трансляції церемонії інтронізації в ефірі телеканалу «Прямий».

Водночас, за його словами, 90-річний патріарх Філарет надіслав своє вітання Епіфанію.

Церемонія інтронізації (входження на престол й офіційний початок виконання обов’язків) митрополита Епіфанія відбувається 3 лютого на літургії в Соборі Святої Софії Київської. Цього ж дня очільнику ПЦУ виповнюється 40 років.

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