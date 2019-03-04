Епіфаній розповів, чи буде служити в Києво-Печерській лаврі

Очільник Православної церкви України Епіфаній вірить, що буде проводити служби в Києво-Печерській лаврі. Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Я вірю в це і переконаний, що Господь створить такі умови. Ніхто не вірив до цього часу, що ми отримаємо томос і автокефалію. Але все ж таки ми довели, що можемо об'єднатися. Якщо будемо спільно працювати на єдність, то ми матимемо успіх. Так само і тут, я вірю, що Господь створить такі умови, що ми об'єднаємося», – сказав Епіфаній.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.