Громадянство єпископа УПЦ (МП) Гедеона було скасоване півтора роки тому – міграційна служба

Стали відомими подробиці справи з позбавленням громадянства України одного з ієрархів Української православної церкви (Московського патріархату). Український паспорт єпископа Гедеона (Харона) вилучили як недійсний через порушення при набутті громадянства України, повідомили Радіо Свобода у Державній міграційній службі (ДМС). Як підтвердив речник відомства Сергій Гунько, українське громадянство єпископа Гедеона було скасовано ще у червні 2018 року за результатами перевірки Служби безпеки України. СБУ встановила, що єпископ Гедеон приховав наявність у нього інших громадянств. У середу 13 лютого прикордонники не впустили єпископа Гедеона на територію України, вилучивши в нього паспорт громадянина України, з яким він намагався в’їхати в Україну.

Отримуючи українське громадянство, єпископ Макарівський УПЦ (МП) і намісник так званого «Десятинного монастиря» Гедеон, в миру Юрій Харон, надав неправдиві відомості про наявність у нього інших громадянств, у зв’язку з чим його українське громадянство було визнано недійсним, а паспорт вилучений. Про це Державна міграційна служба України повідомила на своєму сайті 14 лютого, але без вказання імені порушника.

Радіо Свобода попросило речника служби Сергія Гунька підтвердити, що йдеться саме про єпископа Гедеона. «В принципі, так. Наскільки я розумію, так», – сказав Сергій Гунько. Він пояснив, що служба керувалася вимогами законодавства, але через суспільний розголос цієї справи,він тепер може підтвердити, що повідомлення стосується саме єпископа Гедеона, або ж громадянина Росії Юрія Харона.

У червні 2018 року було скасовано як рішення про реєстрацію громадянином України вказаної особи, так і рішення про видачу паспортів громадянина України

«За результатами перевірки, проведеної на підставі листа СБУ, у червні 2018 року було скасовано як рішення про реєстрацію громадянином України вказаної особи, так і рішення про видачу паспортів громадянина України. При цьому, відповідно до законодавства України, паспорти громадянина України (внутрішній та закордонний) зазначеної особи було визнано недійсними та внесено до відповідної бази даних ДМС», – мовиться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що перевірку інформації СБУ проводило Управління міграційної служби у Волинській області, яке «встановило факт набуття громадянства України із порушенням законодавства громадянином РФ – діячем однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов’язують зі спецслужбами країни-агресора».

Встановлено, що особою під час подання документів для набуття громадянства України надано неправдиві відомості стосовно наявних громадянств

«Зокрема, – мовиться у повідомленні, – встановлено, що особою під час подання документів для набуття громадянства України надано неправдиві відомості стосовно наявних громадянств».

Сам єпископ Гедеон на своїй сторінці в мережі Facebook опублікував відеозапис, в якому він сказав, що паспорт, з яким ще «15 днів тому він вилітав з України», опинився в базі даних «загублених паспортів». Єпископ Гедеон вважає факт скасування його українського громадянства незаконним, бо свого паспорта він не губив, його не скасовував ані суд, ані президент своїм рішенням, тож це, за його словами, ні що інше, як «релігійно-політичний тиск».

На прохання прокоментувати цю заяву єпископа Гедеона, помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян пояснив, що частина бази даних, якою користуються прикордонники, має повну назву «База даних втрачених та недійсних документів».

Не йдеться про жодну депортацію, його лише не пропустили через державний кордон через наявність недійсного документа

«У цій базі міститься інформація як про одну категорію документів, так і про другу. Коли їде громадянин, відносно якого є доручення іншого правоохоронного органу, в прикордонника висвічується інформація, що такий-то правоохоронний орган просить зробити з документом, чи з громадянином. Тому прикордонники виконали доручення того органу і не пропустили громадянина через лінію державного кордону. Не йдеться про жодну депортацію, його лише не пропустили через державний кордон через наявність недійсного документа», – пояснив Олег Слободян.

Пояснити, чому паспорт, з яким єпископ Гедеон виїхав з України ще два тижні тому, був дійсний тоді і став недійсним при поверненні єпископа Гедеона з Америки, помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян не зміг, посилаючись на те, що це питання виходить поза межі його компетенції.

Але він повідомив Радіо Свобода, що єпископ Гедеон провів у Бориспільському аеропорту близько 12 годин, з 18:30 13 лютого до 6:30 наступного ранку, коли був зворотній рейс його авіакомпанії. За міжнародними правилами, саме вона мала зобов’язання повернути його до тієї країни, звідки він прибув. Протягом цього часу єпископ Гедеон поскаржився, що йому стало зле, йому викликали медичну допомогу. Вона встановила, за словами Слободяна, незначне підвищення тиску, яке не несло загрози здоров’ю і не було перешкодою для перельоту єпископа.

Раніше Олег Слободян на своїй сторінці в мережі Facebook опублікував відео затримання єпископа Гедеона, де можна почути, що авіакомпанія, якою єпископ Гедеон прилетів із Франкфурта, повідомила, що кордон він перетнув з американським паспортом.

Даний громадянин не подавав на прикордонний контроль інший документ і заперечував наявність у нього інших паспортів

На запитання про те, чому прикордонники не впустили єпископа Гедеона за його американським паспортом, представник прикордонної служби відповів: «Даний громадянин не подавав на прикордонний контроль інший документ і заперечував наявність у нього інших паспортів. Оскільки він не відноситься до тієї категорії осіб, відносно яких потрібно проводити особистий огляд, то ми не могли встановити, чи є при ньому інші документи, чи їх не було».

Російська церква шукає підтримки у США

Крім російського громадянства, єпископ Гедеон (Харон), який у 1990-х роках служив у Каліфорнії, має і американське громадянство, стверджують українські посадовці.

«Громадянство Сполучених Штатів у нього 100% є», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Наявність американського паспорта в ієрарха Української православної церкви (Московського патріархату) підтвердили і в Москві. Сайт релігійних новин Портал-Credo.ru навів заяву заступника голови синодального відділу зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Вахтанга Кипшидзе, зроблену 14 лютого агентству «Інтерфакс» (interfax.ru).

Те, що сталося з єпископом Гедеоном, є перш за все предметом стурбованості США, адже саме американським громадянином є єпископ Гедеон

«Я вважаю, що те, що сталося з єпископом Гедеоном, є перш за все предметом стурбованості США, адже саме американським громадянином є єпископ Гедеон, який до цього, як відомо, довгі роки служив у США і отримав там американське громадянство», – заявив речник Московського патріархату.

Як пише видання, представник РПЦ зазначив, що американська влада відома увагою до порушень прав своїх громадян і висловив сподівання, що «саме в цьому випадку вони не будуть байдужими до свавілля і беззаконня, яке скоїла українська влада щодо їхнього громадянина».

Як повідомив сам єпископ Гедеон на своїй сторінці в мережі Facebook, 5 лютого він, як вікарій Київської митрополії і «намісник київського Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці», «ознайомив Конгрес США з фактами дискримінації Церкви та передав державному секретареві Майку Помпео офіційну відозву УПЦ (МП).

Український уряд ухвалив закони, які дозволяють конфісковувати не лише наші парафіяльні церкви, але і наші монастирі і величні собори

У ній церква просить «розглянути випадки порушення прав і свобод вірних».

«Український уряд ухвалив закони, які дозволяють конфісковувати не лише наші парафіяльні церкви, але і наші монастирі і величні собори, які уособлюють багатовікову історію православної церкви на Україні. Він хоче передати їх новій церковній організації і змусити наш народ відвідувати її служби. В очах нашого народу ця нова церква – обман, а духівництво не легітимне», – мовиться у зверненні.

Сигнал влади

Підтримали єпископа Гедеона і в Києві. Архієпископ УПЦ (МП) Климент (Вечеря) в інтерв’ю російському агентству «РІА Новості» сказав, що українська влада хоче «налякати представників канонічної Української православної церкви».

Це все так відкрито і наочно сталося для того, щоб налякати всіх інших

«Цілком очевидно, що без суду і слідства владику Гедеона не впустили в Україну і позбавили громадянства України за те, що він відкрито розповів представникам США про ситуацію в релігійних відносинах в Україні. Одним з офіційних звинувачень на адресу владики було якраз те, що він сповідує якісь не такі ідеологічні принципи. Тому це все так відкрито і наочно сталося для того, щоб налякати всіх інших», – заявив архієпископ Климент.

З тим, що українська влада «посилає сигнал», погоджується і відома дослідниця, релігійний коментатор, авторка книжки «Московський патріархат в Україні: анатомія зради» Тетяна Деркач. Та на її думку, це мав би бути якраз сигнал про те, що беззаконня, які відбувалися під егідою православної церкви, що керувалася з Москви, мала підтримку влади в Україні та фінансування олігархів, мають скінчитися.

У своїй книжці вона наводить численні приклади підтримки сепаратистів, колаборації з окупаційною владою на сході України, закликів до порушення конституційного ладу і фінансових порушень з боку церкви в єдності з Московським патріархатом.

Виглядало так, що якщо ти є в церковному сані, ти можеш робити все, що завгодно

«Ми всі чекали, що ці всі порушення колись будуть припинені, бо виглядало так, що якщо ти є в церковному сані, ти можеш робити все, що завгодно. Церква з усіх інституцій має найвищий рівень довіри, і якщо вже церковні лідери будуть відкрито порушувати законодавство, то суспільство може втратити свою останню моральну опору», – пояснює Тетяна Деркач.

Також на її думку, навряд чи спроби України повернути цю церкву до правового поля викличуть співчуття американців.

Я думаю, що американці, як люди, які дуже відповідально ставляться до питань громадянства і дуже законослухняні, зрозуміють дії української влади

«Я думаю, що американці, як люди, які дуже відповідально ставляться до питань громадянства і дуже законослухняні, зрозуміють дії української влади. А якщо він захоче повернутися в Україну, як іноземний громадянин, то він має погоджувати свою місіонерську діяльність з нашою владою за законом про свободу совісті», – пояснила Тетяна Деркач.

Вона додає, що Україна ніколи не належала до держав, де були б якісь релігійні переслідування, на відміну від Росії, де окупаційна влада хоче закрити головний храм помісної української церкви, а протестантів церкви «Свідків Єгови» звинувачують в екстремізмі просто за факт приналежності до цієї церкви.

Єпископ Гедеон через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні». Слухання у цій справі було призначено на 14 лютого.

А 21 лютого в адміністративному суді Києва має відбутися слухання про скасування права власності на споруду біля фундаменту Десятинної церкви на території Національного музею історії України, яку єпископ Гедеон називає «Десятинним монастирем», а громада Києва, яка подала петицію про її знесення – незаконною «малою архітектурною формою». Комісія Київради ще в лютому минулого року підтримала цю петицію.

Споруду в історичній частині міста побудували в 2005 році, незважаючи на відсутність дозвільних документів. У січні 2018 року в приміщення кинули коктейль Молотова.

Редакція Радіо Свобода зверталася до єпископа Гедеона за коментарем, проте відповіді ще не отримала.

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