Синод Православної церкви України ухвалив низку рішень на своєму першому засіданні

Синод Православної церкви України на своєму першому засіданні 5 лютого серед основних рішень затвердив склад синоду, затвердив титули архієреїв помісної церкви, ухвалив статут управління для єпархій і визначив відповідальних за сфери військового духовенства, духовної освіти, соціального служіння та зовнішні церковні зв’язки.
Як йдеться в повідомленні на сайті ПЦУ, постійними членами синоду визначені патріарх Філарет, митрополити Макарій та Симеон.
«Вирішено, що святіший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів міста Києва (за винятком Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря)», – йдеться в повідомленні.
Крім того, учасники синоду обрали ректором Київської православної богословської академії (замість митрополита Епіфанія) протоієрея Олександра Трофимлюка.
Для захисту людей, які перебувають «на окупованих територіях України та в Російській Федерації» утворили «Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі». Її очолив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.
Повідомляється, що участь в синоді взяли всі його члени, крім архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія, якого, за даними ПЦУ, госпіталізували із загостренням серцево-судинного захворювання.
Перше засідання синоду Православної церкви України проходило у митрополичому будинку при соборі святої Софії Київської.
3 лютого на літургії в Соборі Святої Софії Київської відбулася інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія.
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