Синод ПЦУ проводить перше після інтронізації Епіфанія засідання

Синод Православної церкви України 5 лютого проводить у Києві перше після інтронізації митрополита Епіфанія засідання, повідомив представник прес-служби ПЦУ Іван Сидор у Facebook.

«5 лютого 2019 року в Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України. Журнали засідання Синоду, а також більш якісні світлини будуть опубліковані згодом на офіційній сторінці ПЦУ – www.pomisna.info», – ідеться в повідомленні.

На оприлюднених фотографіях видно, що в засіданні бере участь і почесний патріарх ПЦУ Філарет, який через стан здоров'я пропустив урочистості 3 лютого.

3 лютого на літургії в Соборі Святої Софії Київської відбулася інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія. Цього ж дня очільникові ПЦУ виповнилося 40 років. На літургії були присутні політики, громадські діячі, чинний президент України, голова парламенту, міністри й дипломати.

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