Радіо Свобода Daily: в Святій Софії відбулася інтронізація глави ПЦУ Епіфанія

Інтронізація Епіфанія

3 лютого на літургії в Соборі Святої Софії Київської відбулася інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія. Цього ж дня очільникові ПЦУ виповнилося 40 років. На літургії були присутні політики, громадські діячі, чинний президент України, голова парламенту, міністри й дипломати. Для звичайних вірян Собор Святої Софії Київської був зачинений, а доступ до події – обмежений. Як все було – у відео Радіо Свобода.

​Напередодні митрополит Київський і всієї України Епіфаній дав Радіо Свобода ексклюзивне інтерв’ю. В ньому він говорив, зокрема, про Путіна, Порошенка, вибори, прокльони і хустки.

Про вибори

«Народний фронт» не висуватиме кандидатів для участі у виборах президента України 2019 року, але буде боротися на парламентських виборах.

Центральна виборча комісія відмовила лідеру «Комуністичної партії України» Петру Симоненку та лідеру партії «Розумна сила» Олександру Соловйову в реєстрації кандидатами в президенти України на виборах 2019 року.

Президент України Петро Порошенко подав до ЦВК документи для реєстрації кандидатом на виборах голови держави.

Журналіст Дмитро Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента.

Віра Савченко принесла документи сестри Надії до ЦВК, але без грошової застави.

Тут можете почитати наш щотижневий огляд витівок кандидатів. А про можливі зміни в українській освіті після виборів читайте за посиланням.

«Вони фактично були ще дітьми»

Навесні 1941 року дев’ятеро юнаків опинились у чортківській в’язниці НКДБ. Протягом двох місяців їх допитували, а згодом, «у зв’язку з військовою ситуацією», без рішення суду, за наказом Наркому СРСР просто розстріляли. Усім страченим було від 18 до 25 років. Про історії розстріляних молодих чоловіків розповідає наша журналістка.

90 років тому 16 галичан і 14 наддніпрянців створили ОУН

90 років тому – наприкінці січня на початку лютого 1929 року – у Відні зібралося кількадесят українських діячів, які після поразки національно-визвольної боротьби залишили Україну. Наслідком їхньої зустрічі стало створення Організації українських націоналістів (ОУН) – політичної сили, яка відіграла дуже помітну роль в українській історії середини ХХ століття. Про створення ОУН Радіо Свобода поговорило з істориком Яною Примаченко. А про діяльність ОУН у період 1940–1945 років у Запорізькій області розповів історик Юрій Щур.

«Я сам собі художник»

Євромайдан та Революція гідності дали поштовх цілому новому напрямку сучасного революційного мистецтва. Розписані каски, картини на брезентових наметах, музичні концерти, виставка робіт знаного українського художника-карикатуриста Олега Смаля – без цього важко уявити Майдан. А яким є життя каритатуриста після Майдану? У розмові з Радіо Свобода Смаль розповів про ту майданівську виставку та про роль мистецтва у часи політичних і суспільних зрушень.

Бажаємо натхнення у добрих справах!

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