Російські спецслужби платять за провокації проти храмів УПЦ (МП) – СБУ

Спецслужби Росії шукають людей, готових за гроші підпалювати храми Української православної церкви (Московського патріархату), заявляють у Службі безпеки України.

За даними СБУ, представники силових структур Росії готові були платити дві тисячі доларів за відеозапис підпалу.

«Алгоритм дій, запропонованих іноземною спецслужбою виглядав наступним чином: «Намалювати на місці будь-який з запропонованих символів; почати зйомку, зняти темряву і момент загоряння. Зняти секунд десять горіння. Ущент палити необов’язково, головне, щоб будівля храму почала горіти. Об’єкт будь-який. На вибір. Обов’язково Московський патріархат. На акцію телефон брати без сім-карти, у момент зйомки поставити телефон на авіа-режим, аби «труба» не засвітилася на якому-небудь вай-фаї», – цитують вказівки для потенційних паліїв у СБУ.

Читайте також: Російська влада вимагає «звільнити приміщення» Кафедрального собору в Сімферополі – архієпископ Зоря​

Правоохоронці стверджують, що спробу рекрутувати одного громадянина України до підпалів вже попередили, проте припускають, що вербувальна діяльність триває й досі.​

«У зв’язку з цим СБ України закликає громадян бути пильними і в разі отримання подібного роду «замовлень» невідкладно інформувати вітчизняну спецслужбу», – йдеться в заяві відомства.

УПЦ (МП) заявляла, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій в Україні.

31 січня набули чинності поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Читайте також: 17 релігійних громад на Львівщині перейшли з Московського патріархату в ПЦУ​

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Синод Православної церкви України ухвалив низку рішень на своєму першому засіданні

Епіфаній про Путіна, Порошенка, вибори, прокльони і хустки

До Православної церкви перейшли понад 200 парафій УПЦ (МП) – представниця президента

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю