Православна церква України створила місію допомоги політв’язням – Епіфаній

На першому засіданні священного синоду Православної церкви України була створена православна місія допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

«Ця місія буде робити все задля того, щоб ці хлопці повернулися, і тут разом ми з Романом (Сущенком – ред) могли відсвяткувати його наступний день народження. Я в це вірю, бо Господь може це втілити, якщо ми будемо мати глибоку віру і будемо молитися до нього за це», – зазначив Епіфаній.

Цією місією буде керувати архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Це призначення має підсилити його позицію, надати певне юридичне право і посаду для можливості звернень в різні установи, розповів предстоятель ПЦУ.

«Архієрей Климент це робив із власної ініціативи, як архієрей, який перебуває на окупованій території. Думаю, він найкраще розуміє тих хлопців, бо він перебуває і в духовній окупації, і в окупації на території Криму, і для нього це є певним сенсом життя. Він це робить добровільно, їздить навіть на територію Росії, намагається відвідати, йому на цьому шляху роблять багато перепон, але не дивлячись на це, він впевнено працює в цьому напрямі», – сказав Епіфаній.

Зараз йде робота над створенням статуту цієї місії, в якій будуть прописані права та обов’язки її голови.

Епіфаній відповів на питання від Радіо Свобода, чи уявляє він діалог з Російською православною церквою щодо звільнення українських політв’язнів.

«Позаминулого року Всеукраїнська рада церков зверталася до патріарха Кирила, до [президента Росії Володимира] Путіна із проханням сприяти та допомагати, тобто прийняти рішення, бо це від них залежить. Нещодавно Всеукраїнська рада церков також зверталася до керівництва як російської держави, так і російської церкви з проханням сприяти, відпустити, ухвалити рішення», – розповів Епіфаній.

За його словами, українська церква вірить, що її «голос буде почутий, і ці хлопці повернуться з політичного ув’язнення».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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