Дочка Сущенка передала Епіфанію один із останніх малюнків батька

Дочка засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка передала предстоятелю Православної церкви України Епіфанію один із останніх малюнків батька, передає кореспондент Радіо Свобода.

На картині зображений собор Святої Софії в Києві.

8 лютого, у 50-й день народження українця, в агентстві «Укрінформ» відкрили виставку малюнків журналіста.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.