Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з рідними

Засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з дружиною та дочкою, передає «Укрінформ».

«Ми з мамою вперше за 2,5 роки змогли обійняти нашого Романа Сущенка. Загалом побачення пройшло нормально. Батько схуд, видно, що етап дався йому нелегко. Почувається більш-менш нормально, місцевий лікар слідкує за його тиском. Передали батькові слова підтримки та показали листівки від колег. Він передає усім подяку та вітання», – розповіла дочка журналіста Юлія Сущенко.

За її словами, побачення тривало три дні і відбувалося в колонії в спеціальній кімнаті для тривалих побачень з ув'язненими.

«Батько розповів, що побутові умови його утримання у колонії покращилися після низки звернень з боку посольства України у Москві та українського уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Його перевели до більш теплої камери та хоча б дають окріп», – додала Юлія Сущенко.

Водночас вона підкреслила, що залишаються проблеми зі здійсненням телефонних дзвінків. Крім того, журналісту не віддають кореспонденцію.

Сущенко засуджений у Росії до 12 років ув’язнення за статтею про шпигунство. Журналіст і представники української влади відкидають звинувачення на його адресу.

20 листопада 2018 року президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом «За мужність» ІІІ ступеня.