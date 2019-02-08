Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Лютий 2019, Київ 09:57
Новини | Політика

У засуджених Росією активіста Балуха і журналіста Сущенка сьогодні уродини

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення, але контрольований Кремлем суд відмовив

Дивитись коментарі

Засуджені Росією до тюремних термінів українці Володимир Балух і Роман Сущенко 8 лютого відзначають уродини. Активістові Балуху сьогодні 48 років, журналістові Сущенку – 50.

У день народження Володимира Балуха активісти «Кримської правозахисної групи» проведуть опівдні на майдані Незалежності у Києві акцію «Свободу Володимиру Балуху». Організатори повідомили, що на акції всі охочі зможуть написати листи Балуху.

До ув’язненого журналіста Романа Сущенка сьогодні спробує навідатися його громадський захисник Роман Фейгін, який напередодні прилетів до російського Кірова. Агенція «Укрінформ», з якою співпрацював Сущенко, на своєму сайті пише, що проведе зустріч «День народження Романа Сущенка – журналіста, художника, політв’язня» із виставкою малюнків Сущенка і можливістю всім охочим підписати листівки для нього.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

Володимир Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У Києві пройде акція на підтримку засудженого в Криму Балуха в день його народження

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку. Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG