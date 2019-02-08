У засуджених Росією активіста Балуха і журналіста Сущенка сьогодні уродини

Засуджені Росією до тюремних термінів українці Володимир Балух і Роман Сущенко 8 лютого відзначають уродини. Активістові Балуху сьогодні 48 років, журналістові Сущенку – 50.

У день народження Володимира Балуха активісти «Кримської правозахисної групи» проведуть опівдні на майдані Незалежності у Києві акцію «Свободу Володимиру Балуху». Організатори повідомили, що на акції всі охочі зможуть написати листи Балуху.

До ув’язненого журналіста Романа Сущенка сьогодні спробує навідатися його громадський захисник Роман Фейгін, який напередодні прилетів до російського Кірова. Агенція «Укрінформ», з якою співпрацював Сущенко, на своєму сайті пише, що проведе зустріч «День народження Романа Сущенка – журналіста, художника, політв’язня» із виставкою малюнків Сущенка і можливістю всім охочим підписати листівки для нього.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку. Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року.