У Києві пройде акція на підтримку засудженого в Криму Балуха в день його народження

У день народження засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха 8 лютого активісти Кримської правозахисної групи проведуть у Києві акцію «Свободу Володимиру Балуху».

«Збираємося о 12:00 на майдані Незалежності в Києві біля Монумента Незалежності (колона в центрі площі). Приходьте і підтримайте Володимира, який вже третій день народження зустрічає в російському полоні. На акції всі охочі можуть написати листи Володимирові, які будуть йому передані», – повідомляють організатори.

«Кримська правозахисна група» 28 січня повідомляла, що підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту Балуха в перерахунку терміну покарання.

На думку захисту, Балухові неправильно врахували час, проведений у СІЗО і під домашнім арештом, і тому загальний строк покарання за обома винесеними йому вироками має бути меншим.

25 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.