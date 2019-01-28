Балух досидить свій термін – Чийгоз

Ув’язнений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух не проситиме російську владу про помилування і досидить свій термін за ґратами, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Балух усвідомлює, що жодного правосуддя в Росії немає, і рішення про відмову у звільненні його не здивувало. Він не визнає свою провину. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом Росії, засуджений має визнати провину і звернутися з проханням про помилування. Просити, щоб його помилували і «дали умовно», він не буде. Свій термін він буде досиджувати», – зазначив Чийгоз.

«Кримська правозахисна група» також повідомила 28 січня, що підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту Балуха в перерахунку терміну покарання. На думку захисту, Балухові неправильно врахували час, проведений у СІЗО і під домашнім арештом, і тому загальний строк покарання за обома вироками має бути меншим.

25 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення ще в листопаді 2018 року, повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками адвоката, Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.