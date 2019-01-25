У Криму українському активісту Балуху відмовили в умовно-достроковому звільненні

Підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні, повідомив кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Слухання в цій справі відбулося в Керчі в п'ятницю, 25 січня. Балух не брав участі в судовому засіданні.

Представник російської прокуратури Геннадій Трофимов мотивував відмову в умовно-достроковому звільненні тим, що за час перебування Балуха в СІЗО «було зафіксовано 51 порушення».

Адвокат Тарас Омельченко в ході судового процесу, коментуючи заяву сторони звинувачення, заявив, що станом на 11 січня «з боку адміністрації колонії до нього (Володимира Балуха – ред.) немає ніяких претензій» і нагадав, що у його підзахисного літня мати, яка потребує догляду.

Сторона захисту Володимира Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення ще в листопаді 2018 року, повідомив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками адвоката, Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.