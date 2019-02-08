Подарунок Епіфанію з-за грат: Сущенко передав малюнок – відео

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Роману Сущенку, українському політв’язню в Росії, виповнилося 50 років. І це третій день народження, який він святкує в неволі. Чи не єдина розрада Романа за гратами – малюнки. Колекція його робіт попонилася новими, більш яскравами творами. Від початку Роман Сущенко малював ручкою та олівцем, додавав кольори отримані від лушпиння цибулі, буряковий сік, чай, зеленку, навіть пральний порошок. Тепер він може малювати пастеллю, має ще пензли та фарби. Його донька – Юлія Сущенко передала одну з останніх намальованих картин в подарунок предстоятелю української православної церкви митрополиту Епіфанію. На картині – Собор Святої Софії. Митрополит Епіфаній зазначив, що на першому же священному Синоді Православна церква України створила місію: «Православна місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі». Він вірить, що це допоможе повернути хлопців додому і наступний день народження Романа Сущенка вдасться відствяткувати вдома.