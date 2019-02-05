17 релігійних громад на Львівщині перейшли з Московського патріархату в ПЦУ

17 релігійних громад Української православної церкви, що у підпорядкуванні Московського патріархату, станом на 5 лютого перейшли до Православної церкви України. Про це Радіо Свобода повідомила директор департаменту з питань культури, національностей і релігій Мирослава Туркало.

«Громади зібрали збори, проголосували, склали відповідні протоколи про перехід, тобто все відбулось законно», – пояснила Туркало.

У Львівській області загалом нараховувалось 55 чинних релігійних громад УПЦ (МП). Найбільше їх було у Сокальському районі, але на 30 січня всі дев’ять парафій УПЦ (МП) оголосили про своє рішення приєднатися до помісної Православної церкви України.

На сьогодні найбільше число релігійних громад під підпорядкуванням Московського патріархату, а їх шість, розташовані у Турківському районі області. Там діє і монастир УПЦ (МП).

УПЦ (МП) заявляла, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій в Україні.

31 січня набули чинності поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

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Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.

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