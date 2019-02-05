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05 Лютий 2019, Київ 16:28
Новини | Політика

17 релігійних громад на Львівщині перейшли з Московського патріархату в ПЦУ

У Львівській області загалом нараховувалось 55 чинних релігійних громад УПЦ (МП)

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17 релігійних громад Української православної церкви, що у підпорядкуванні Московського патріархату, станом на 5 лютого перейшли до Православної церкви України. Про це Радіо Свобода повідомила директор департаменту з питань культури, національностей і релігій Мирослава Туркало.

«Громади зібрали збори, проголосували, склали відповідні протоколи про перехід, тобто все відбулось законно», – пояснила Туркало.

У Львівській області загалом нараховувалось 55 чинних релігійних громад УПЦ (МП). Найбільше їх було у Сокальському районі, але на 30 січня всі дев’ять парафій УПЦ (МП) оголосили про своє рішення приєднатися до помісної Православної церкви України.

Перехід від УПЦ (МП) до ПЦУ – який рецепт? (відео)
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Перехід від УПЦ (МП) до ПЦУ – який рецепт? (відео)

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На сьогодні найбільше число релігійних громад під підпорядкуванням Московського патріархату, а їх шість, розташовані у Турківському районі області. Там діє і монастир УПЦ (МП).

УПЦ (МП) заявляла, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій в Україні.

31 січня набули чинності поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

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Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.

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Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

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