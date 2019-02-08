Російська влада вимагає «звільнити приміщення» Кафедрального собору в Сімферополі – архієпископ Зоря

Російська влада в Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі. Про це повідомив представник Православної церкви України, архієпископ Євстратій Зоря.

«Архієпископ Климент з віруючими собору святих Володимира і Ольги у Сімферополі вимагають від усіх молитви – окупанти направили припис про «звільнення приміщень». Єдиному українському православному храму в цьому місті загрожує знищення. Очевидно, що це помста Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики», – зазначив Зоря.

Журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії намагаються зв’язатися c архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом, щоб дізнатися подробиці того, що відбувається.