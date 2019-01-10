Після томосу: якою буде українська церква в окупованому Криму

6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.​ Це сталося в соборі святого Георгія Побідоносця в Стамбулі ‒ резиденції Константинопольського патріарха. Офіційний Київ привітав цю подію та всіляко їй сприяв, у той час як Москва назвала те, що відбувається, «розколом православ'я».

У Криму після анексії у 2014 році Росією українського півострова продовжила працювати Українська православна церква (Московського патріархату), в той час як УПЦ Київського патріархату, яка стала нещодавно частиною нової об'єднаної церкви, опинилася «поза законом». 2014 року УПЦ КП принципово відмовилася перереєструватися в Криму за законодавством Росії, після чого почалися переслідування з боку російської влади.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ Київського патріархату Климент зазначає, що на тлі тріумфу з приводу автокефалії не варто забувати про проблеми української церкви в окупованому Росією Криму.

Для православних українців Криму це була головна подія року. Вони дуже цього чекали, дуже раділи

‒ Для православних українців Криму це була головна подія року. Вони дуже цього чекали, дуже раділи й відстежували інформацію. Багато людей приходили до нас у церкви, навіть незнайомі, і вітали. Це Різдво було найзнаменнішим за всю історію існування Київського патріархату в Криму. Якщо зараз на материковій Україні почнеться процес об'єднання православних церков, то у випадку з Кримом, на превеликий жаль, Міністерство культури України зробило все, щоб УПЦ КП тут не існувало. Я чотири роки бився за те, щоб Мінкульт розробив положення для існування Київського патріархату на півострові. Але нічого не зроблено, доручення президента України, які він дає Кабінету міністрів, не виконуються.

Читайте також: Що таке томос і автокефалія: коротко

Журналісти Радіо Крим.Реалії надіслали запит до Міністерства культури України з проханням прокоментувати ці заяви, однак на момент підготовки матеріалу відповідь ще не отримали. Архієпископ Климент стверджує, що на цьому тлі в його єпархії можуть виникнути непередбачувані проблеми з документами та майном.

‒ Що буде далі з Київським патріархатом ‒ я не знаю. Ніхто не говорить про механізм втілення томосу в життя. Що буде ‒ реєстрація, перереєстрація, ліквідація статутів Київського патріархату? У мене зараз усі суди в Росії та позови в Європейському суді з прав людини пов'язані зі статутом Кримської єпархії УПЦ КП, все майно до нього прив'язане. Відповідно до закону України про окуповані території, Кримська єпархія мала перереєструватися на материковій Україні й залишити територію Криму. Виникає питання: в якому статусі я буду тут, на півострові? Я обговорював це з президентом під час Помісного собору 15 грудня в Києві. Тому, поки всі святкують, нехай не забувають про вірян, які сподіваються хоч на якусь допомогу.

Протоієрей, колишній речник УПЦ Московського патріархату, керівник Відкритого православного університету Святої Софії Георгій Коваленко вірить у те, що тільки після деокупації Криму вдасться вирішити ситуацію з українською церквою.

Де-факто Крим перебуває під контролем Росії, тому чекати на якісь зміни в житті православних громад Московського патріархату на півострові не варто

‒ Де-факто Крим перебуває під контролем Росії, тому чекати на якісь зміни в житті православних громад Московського патріархату на півострові навряд чи варто. Російська влада не зацікавлена в тому, щоб розвивалася Православна церква України, хоча сам процес, який розпочатий Константинопольським патріархатом, має сприяти єдності всіх православних українців: усі хрещені українці визнані православними, всі священики ‒ священиками, всі єпископи ‒ єпископами. На жаль, це рішення не ухвалював Московський патріархат на території материкової України, а в Криму, можливо, навіть жорсткіша ситуація, але все одно я вірю в те, що півострів буде повернений. Тим більше, що в томосі йдеться про територію української держави, а Крим за всіма міжнародними нормами належить їй.

Георгій Коваленко не виключає, що парафії УПЦ (МП) у Криму можуть передати безпосередньо Російській православній церкві, щоб підкреслити єдність Росії та окупованого нею Криму, проте не вважає, що щось подібне може трапитися в найближчому майбутньому.

Російський публіцист, священик Харківсько-Полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви Яків Кротов непокоїться, що в окупованому Криму розпочнуться репресії проти Київського патріархату.

Фірмовий стиль Путіна ‒ а коли ми говоримо про московського патріарха, ми маємо на увазі його ‒ це стиль удава, повільного заковтування

‒ Московська патріархія нічого не змінюватиме в Криму, тому що їй заборонить це робити Кремль. Вона всіма силами намагатиметься вдавати, що нічого не сталося, що все належить їй. Що стосується того, чому РПЦ не перепідпорядкує собі кримські єпархії УПЦ (МП), мені здається, вони залишають собі запасний вихід ‒ тому й в Абхазії не перепідпорядкували, хтозна як ще з Грузією обернеться. До того ж, фірмовий стиль Путіна ‒ а коли ми говоримо про московського патріарха, ми маємо на увазі його ‒ це стиль удава, повільного заковтування. Але я дуже непокоюся, що щодо УПЦ КП тепер будуть репресії. Це питання не України й Константинополя, а того, наскільки Путін готовий продовжувати конфронтацію із Заходом. У Криму з українською церквою ситуація страшенно підвішена, як і з кримськими татарами.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

Порошенко: ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви

«333 роки московського ярма нарешті позаду»: реакції на отримання Україною томосу

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ