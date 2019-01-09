Що буде, коли Тбілісі визнає автокефалію ПЦУ?

Мзія Паресішвілі

Эхо Кавказа

У грузинському суспільстві не вщухають гострі дискусії через спроби Тбілісі відповісти мовчанням на автокефалію Православної церкви України, повідомляє проект Радіо Свобода «Эхо Кавказа». 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про автокефалію. Всупереч очікуванням, у різдвяному посланні патріарха Грузії Ілії Другого про цей факт не було згадано. Не поспішають із вітаннями і представники грузинської влади, що викликає обурення не тільки в опонентів влади.

Мовчання представників владної партії «Грузинська мрія» у справі автокефалії Православної церкви України не дає спокою опонентам влади. Ось і 8 січня депутат Давіт Чичинадзе, колишній «мрійник», а тепер член опозиційної фракції «Патріоти Грузії», журився з приводу сказаного спікером парламенту Іраклі Кобахідзе: «Кобахідзе не розуміє, у що він може втручатися, а у що – ні. Якщо він збирається втручатися у справи синоду, то нехай краще він відпустить бороду замість волосся».

Іраклі Кобахідзе розгнівав опозиціонера своєю заявою напередодні. За його словами, владна сила спершу порадиться з представниками церкви і дочекається рішення ГПЦ: «У нас, звичайно, буде розмова і з нашими українськими друзями на цю тему. Також, природно, ми поговоримо про це з патріархією і патріархом (Ілією Другим). І, ґрунтуючись на цьому, ми оприлюднимо нашу позицію».

Йому вторували в різдвяний день і інші представники влади, в тому числі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе. В лавах опозиції це сприйняли як ганебне і вчергове розкритикували «Грузинську мрію» за політику «не дратувати Росію». Лідер опозиційної фракції «Європейська Грузія» Давіт Бакрадзе, наприклад, заявив: «Дуже сумно, що наш уряд і влада не привітали український народ і державу. Що стосується позиції ГПЦ, впевнений, що рішення священного синоду буде відповідати і інтересам нашої держави, і церковним канонам».

За те, що «в України, 40-мільйонної країни, повинна бути незалежна церква», ще в червні 2018-го виступав член священного синоду митрополит Чкондідський Петре (Цаава). Але не всі представники синоду, а їх 47, дотримуються такої думки. Тому і, зібравшись під кінець минулого року (27 грудня), коли вже заздалегідь була відома позиція Константинопольської церкви, священний синод ГПЦ все-таки вирішив почекати і переконатися, що Україна отримає томос. Цим і пояснив митрополит Ахалкалакський і Кумурдойський Ніколоз (Пачуашвілі) той факт, що 7 січня в різдвяному посланні патріарха Ілії Другого не згадувалася ПЦУ: «Як церква може висловити позицію, якщо в цілому священний синод не розглянув питання? Коли ми зібралися і обговорили це питання, ми навіть не знали про томос, навіть зараз (офіційно) він не оприлюднений, тому ми вирішили вивчити це питання на наступному зібранні синоду».

Втім, ці аргументи священнослужителя не переконують багатьох, в тому числі і користувачів соцмереж і популярного форуму forum.ge. На останньому навіть відкрита тематична сторінка «Автокефалія України: підсумки для Грузії».

«Як може відобразитися на нас визнання томосу України? – загадується над питанням один із користувачів під ніком zindiosama. – Та ніяк», – відповідає він на своє ж запитання.

«Фактор невизнання породжується страхом того, що в цьому разі Росія визнає автокефалію Абхазії. У цього визнання не буде ніякої канонічної сили. А найстрашніший для нас результат – фактичне підпорядкування абхазької церкви Московській патріархії – вже 30 років як настав. Так чого ж ми боїмося?» – цю думку більшість учасників форуму підтримують.

Хоча є і супротивники, наприклад, користувач із ніком shakro telavski: «Дуже розумно, даваймо краще взагалі визнаємо Абхазію і Самачабло (Південну Осетію), вони все одно вже де-факто 30 років належать Росії».

Теологові Важі Вардідзе пов’язування цих двох питань здається абсолютно нелогічним і неприйнятним: «Коли російська церква звертається до Ілії Другого тільки як до патріарха Грузії і не згадує його повний титул – митрополит Піцунди і Цхум-Абхазії, – цим Росія підштовхує Грузію до того, щоб прийняти реальність: «Абхазія не ваша церква». Тому маніпулювати цим питанням або означає незнання церковних правил про надання автокефалій, або ж служить якимсь політичним інтересам».

Теолог вважає, що визнання незалежності Православної церкви України – неминуча реальність, в тому числі і для Росії, і бажано, щоб ГПЦ не зволікала з цим питанням: «Аргументи, позиція архієреїв, які виступають проти автокефалії Православної церкви України, абсолютно незрозумілі. Це наводить на думку, що ми маємо справу з їхнього боку або з якимось рабським підпорядкуванням, або ж із очікуванням особистих бенефітів. Не знаю, в мене інших пояснень немає».

Точна дата, коли вчергове збереться священний синод ГПЦ, поки не відома. Імовірно, це буде навесні.