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09 Січень 2019, Київ 14:54
Політика

Що буде, коли Тбілісі визнає автокефалію ПЦУ?

Вселенський патріарх Варфоломій підписує томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Стамбул, 5 січня 2019 року

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Мзія Паресішвілі

Эхо Кавказа

У грузинському суспільстві не вщухають гострі дискусії через спроби Тбілісі відповісти мовчанням на автокефалію Православної церкви України, повідомляє проект Радіо Свобода «Эхо Кавказа». 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про автокефалію. Всупереч очікуванням, у різдвяному посланні патріарха Грузії Ілії Другого про цей факт не було згадано. Не поспішають із вітаннями і представники грузинської влади, що викликає обурення не тільки в опонентів влади.

Мовчання представників владної партії «Грузинська мрія» у справі автокефалії Православної церкви України не дає спокою опонентам влади. Ось і 8 січня депутат Давіт Чичинадзе, колишній «мрійник», а тепер член опозиційної фракції «Патріоти Грузії», журився з приводу сказаного спікером парламенту Іраклі Кобахідзе: «Кобахідзе не розуміє, у що він може втручатися, а у що – ні. Якщо він збирається втручатися у справи синоду, то нехай краще він відпустить бороду замість волосся».

Іраклі Кобахідзе розгнівав опозиціонера своєю заявою напередодні. За його словами, владна сила спершу порадиться з представниками церкви і дочекається рішення ГПЦ: «У нас, звичайно, буде розмова і з нашими українськими друзями на цю тему. Також, природно, ми поговоримо про це з патріархією і патріархом (Ілією Другим). І, ґрунтуючись на цьому, ми оприлюднимо нашу позицію».

Йому вторували в різдвяний день і інші представники влади, в тому числі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе. В лавах опозиції це сприйняли як ганебне і вчергове розкритикували «Грузинську мрію» за політику «не дратувати Росію». Лідер опозиційної фракції «Європейська Грузія» Давіт Бакрадзе, наприклад, заявив: «Дуже сумно, що наш уряд і влада не привітали український народ і державу. Що стосується позиції ГПЦ, впевнений, що рішення священного синоду буде відповідати і інтересам нашої держави, і церковним канонам».

Як підписували томос про автокефалію для України – відео
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Як підписували томос про автокефалію для України – відео

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За те, що «в України, 40-мільйонної країни, повинна бути незалежна церква», ще в червні 2018-го виступав член священного синоду митрополит Чкондідський Петре (Цаава). Але не всі представники синоду, а їх 47, дотримуються такої думки. Тому і, зібравшись під кінець минулого року (27 грудня), коли вже заздалегідь була відома позиція Константинопольської церкви, священний синод ГПЦ все-таки вирішив почекати і переконатися, що Україна отримає томос. Цим і пояснив митрополит Ахалкалакський і Кумурдойський Ніколоз (Пачуашвілі) той факт, що 7 січня в різдвяному посланні патріарха Ілії Другого не згадувалася ПЦУ: «Як церква може висловити позицію, якщо в цілому священний синод не розглянув питання? Коли ми зібралися і обговорили це питання, ми навіть не знали про томос, навіть зараз (офіційно) він не оприлюднений, тому ми вирішили вивчити це питання на наступному зібранні синоду».

Українській церкві передали томос – відео
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Українській церкві передали томос – відео

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Втім, ці аргументи священнослужителя не переконують багатьох, в тому числі і користувачів соцмереж і популярного форуму forum.ge. На останньому навіть відкрита тематична сторінка «Автокефалія України: підсумки для Грузії».

«Як може відобразитися на нас визнання томосу України? – загадується над питанням один із користувачів під ніком zindiosama. – Та ніяк», – відповідає він на своє ж запитання.

«Фактор невизнання породжується страхом того, що в цьому разі Росія визнає автокефалію Абхазії. У цього визнання не буде ніякої канонічної сили. А найстрашніший для нас результат – фактичне підпорядкування абхазької церкви Московській патріархії – вже 30 років як настав. Так чого ж ми боїмося?» – цю думку більшість учасників форуму підтримують.

Перша поява томосу в Україні – відео із Софійського собору
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Перша поява томосу в Україні – відео із Софійського собору

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Хоча є і супротивники, наприклад, користувач із ніком shakro telavski: «Дуже розумно, даваймо краще взагалі визнаємо Абхазію і Самачабло (Південну Осетію), вони все одно вже де-факто 30 років належать Росії».

Теологові Важі Вардідзе пов’язування цих двох питань здається абсолютно нелогічним і неприйнятним: «Коли російська церква звертається до Ілії Другого тільки як до патріарха Грузії і не згадує його повний титул – митрополит Піцунди і Цхум-Абхазії, – цим Росія підштовхує Грузію до того, щоб прийняти реальність: «Абхазія не ваша церква». Тому маніпулювати цим питанням або означає незнання церковних правил про надання автокефалій, або ж служить якимсь політичним інтересам».

«Ми маємо відкласти минулі відчуження і ворожнечу» – митрополит Епіфаній
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«Ми маємо відкласти минулі відчуження і ворожнечу» – митрополит Епіфаній

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Теолог вважає, що визнання незалежності Православної церкви України – неминуча реальність, в тому числі і для Росії, і бажано, щоб ГПЦ не зволікала з цим питанням: «Аргументи, позиція архієреїв, які виступають проти автокефалії Православної церкви України, абсолютно незрозумілі. Це наводить на думку, що ми маємо справу з їхнього боку або з якимось рабським підпорядкуванням, або ж із очікуванням особистих бенефітів. Не знаю, в мене інших пояснень немає».

Точна дата, коли вчергове збереться священний синод ГПЦ, поки не відома. Імовірно, це буде навесні.

Чим український томос відрізняється від інших?

6 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію предстоятелеві Православної церкви України митрополитові Київському і всієї України Епіфанію.

Що це означає

  • Томос (грец. τόμος) – указ синоду і/або глави помісної православної церкви з важливих питань церковного устрою або віровчення; останнім часом найчастіше стосується рішення церкви-матері про надання автокефалії новій помісній церкві.
  • Автокефалія (ст.грец. αὐτοκεφαλία) – самостійність помісної церкви, адміністративно незалежної від інших православних церков, але єдиної з ними канонічно.

Новітня передісторія

  • У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос про автокефалію Православної церкви в Україні і оголосив про намір створити єдину помісну церкву. Верховна Рада звернення президента підтримала.
  • 10 вересня 2018 року патріарх Варфоломій скерував до Києва двох екзархів, які мали підготувати ґрунт для створення автокефальної церкви.
  • 11 жовтня синод Вселенського Константинопольського патріархату у Стамбулі:

підтвердив своє попереднє рішення продовжити процес надання автокефалії українській церкві;

позбавив юридичної сили свій синодальний лист 1686 року про доручення Московському патріархові обов’язку висвячувати церковно підпорядкованих Константинополю митрополитів Київських, що його Російська церква трактувала як нібито передачу Київської митрополії Москві;

відновив у єпископському чи священицькому сані і в церковному спілкуванні зі світовим православ’ям керівників невизнаних Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви і підпорядкованих їм священства і вірян;

оголосив про відновлення своєї ставропігії (представництва) в Києві.

Словник церковних термінів
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Словник церковних термінів

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  • 15 грудня 2018 року об’єднавчий собор у Києві у складі ієрархів і вірян саморозпущених до того моменту УПЦ КП і УАПЦ, а також двох єпископів від УПЦ (МП), оголосив про створення єдиної помісної православної церкви. Її в сані митрополита Київського і всієї України очолив Епіфаній (Сергій Думенко), до того місцеблюститель патріаршого престолу УПЦ КП.
Як обрали голову єдиної помісної православної церкви в Україні – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як обрали голову єдиної помісної православної церкви в Україні – фотогалерея

Реакція Москви і відповідь на неї

  • Московський патріархат Російської православної церкви різко негативно поставився до заходів Вселенського патріарха у справі створення єдиної помісної церкви України, розірвав із Константинополем євхаристійне спілкування і звернувся до керівників інших православних церков світу з закликом не вступати в церковне спілкування зі створеною в Україні новою православною церквою.
  • 2 листопада 2018 року представник Константинопольського патріарха при Всесвітній раді церков архієпископ Іов (Геча) заявив, що не виключає можливості надання автокефалії церкві і в Білорусі – якщо про це попросять церква і держава.

Ситуація у світовому православ’ї

До надання автокефалії Православній церкві України у світі було 14 визнаних автокефальних церков. За православним диптихом (переліком помісних церков) у версії Вселенського патріархату (Московський патріархат має власну, відмінну версію), вони розташовуються в такій ієрархії:

  • Константинопольська (понад 2 мільйони вірян)
  • Александрійська (понад 6,5 млн)
  • Антіохійська (1 млн 370 тис.)
  • Єрусалимська (130 тис.)
  • Російська (разом із усіма її підрозділами найбільша на цей час – за її оцінками, приблизно від 90 до 120 млн вірян; УПЦ (МП) складає значну її частку)
  • Сербська (10 млн)
  • Румунська (16 млн)
  • Болгарська (8 млн)
  • Грузинська (4 млн)
  • Кіпрська (420 тис.)
  • Елладська (у Греції, 8 млн)
  • Польська (500 тис.)
  • Албанська (700 тис.)
  • Чеських земель і Словаччини (150 тис.)
  • Православна церква України як остання наразі зі створених перебуває нині на 15-му місці.

Деякі приклади надання томосу:

  • 1686 рік – Константинопольський Вселенський патріарх Діонісій IV затвердив синодальний лист Вселенського патріархату, який із міркувань «ікономії» (церковної доцільності) доручав патріархам Московським висвячувати в сан новообраних помісним собором митрополитів Київських – при тому, що вони залишалися церковно підпорядкованими Константинополю і мусили поминати саме Вселенського патріарха, а не Московського, як свого першоієрарха. Москва не виконала цих умов і стала тлумачити рішення як нібито передачу Київської митрополії в підпорядкування Московському патріархатові. Через те, що оригінал листа нині не відомий, таке трактування донедавна повторював і сам Вселенський патріархат – доки влітку не оприлюднив історичні документи, які висвітлили зміст того листа. 11 жовтня 2018 року синод Вселенського патріархату скасував те рішення 1686 року, щоб усунути підставу для неправдивого трактування Москви.
  • 1923 рік – патріарх Константинопольський Мелетій IV видав томос про автономію (але не автокефалію) Естонської православної церкви і прийняв її в свою юрисдикцію.
  • 1924 рік – патріарх Константинопольський Григорій VII підписав томос про надання автокефалії Польській православній церкві у (в першу чергу для вірян із Західної Білорусі і Західної України). Російська православна церква, яка контролювала цих вірян до Першої світової війни, не погодилася з цим. Після Другої світової, коли СРСР привів до влади в Польщі комуністів, ППЦ «добровільно» відмовилася від томосу з Константинополя і попросилася до РПЦ – яка відразу ж надала їй томос уже від свого імені, хоча право надавати автокефалію має тільки Вселенський патріархат як Церква-мати всіх інших помісних церков. Московського томосу, у свою чергу, не визнає Константинополь, але завдяки томосові 1924 року ППЦ залишається канонічною.
  • 1937 рік – була визнана автокефалія Албанської православної церкви.
  • 1945 рік – Болгарська православна церква отримала томос, яким була, за різними оцінками історичних подій, уже втретє чи вчетверте визнана автокефалія цієї церкви.
  • 1994 рік – патріарх Московський Алексій II видав томос про надання автономії Молдовській православній церкві (яка залишилася частиною Московського патріархату).
  • 1998 рік – Вселенський патріарх Варфоломій видав томос про автокефалію Православної церкви Чеських земель і Словаччини.
  • 2019 рік – Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію Православній церкві України.

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