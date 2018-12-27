Грузинська православна церква відклала оцінку автокефалії ПЦУ до томосу

Грузинська православна церква, одна з 15 канонічних помісних православних церков, відклала своє рішення з оцінкою створення в Україні помісної православної автокефальної церкви до отримання нею томосу про автокефалію. Про це повідомили журналістам після засідання священного синоду ГПЦ у Тбілісі кілька архієреїв цієї церкви.

При цьому один із них, митрополит Цилканський і Душетський Зосима, висловив думку, що Грузинська церква підтримає автокефалію української після того, як у січні буде оприлюднений томос Вселенського патріарха про надання цієї автокефалії. За його словами, синод ухвалив дочекатися рішення Вселенського патріарха.

Інший член синоду, митрополит Чкондідський Петро, додав, що серед членів синоду були різні думки щодо автокефалії української церкви, і тому наразі синод поставився до цього питання з обережністю. «Дочекаємося розвитку подій і ухвалимо рішення щодо української церкви на наступному засіданні синоду», – сказав він.

Раніше у Грузинській православній церкві заявляли, що не будуть висловлювати ставлення до церковної ситуації в Україні, доки свої остаточні рішення в цій справі не ухвалять Константинопольський Вселенський патріархат і Московський патріархат.

Грузинська православна церква проголосила свою сучасну автокефалію 1917 року, вийшовши зі складу Російської православної церкви. У складі РПЦ вона перебувала від 1811 року, після того, як Російська імперія приєднала до себе Грузію, а РПЦ скасувала давню багатосотлітню автокефалію ГПЦ, що вела свою історію з 5-го сторіччя. Нову автокефалію РПЦ визнала 1943 року, а Вселенський патріархат – 1989 року. У Грузинській церкві є побоювання, що в разі підтримки автокефалії української церкви Російська може офіційно відібрати з її підпорядкування території сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Наразі вони непідконтрольні ГПЦ фактично, але РПЦ формально визнає ці регіони канонічною територією Грузинської церкви.

6 січня 2019 року, на Святвечір перед юліанським Різдвом, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній має в супроводі президента України Петра Порошенка і голови Верховної Ради Андрія Парубія отримати від Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі томос (церковну грамоту), що формально затвердить канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – подолали церковний «розкол» в Україні і створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

Новостворена церква існує як помісна, автокефальна і канонічна: Вселенський патріархат, який раніше вже ухвалив рішення надати канонічну автокефалію такій об’єднаній українській православній церкві, брав участь в організації собору і благословив її створення.

Формальне письмове визнання – томос (церковну грамоту) Вселенського патріарха і синоду Вселенського патріархату про надання цієї автокефалії – Вселенський патріарх Варфоломій має вручити новообраному предстоятелеві Епіфанію у своїй резиденції на Фанарі у Стамбулі 6 січня 2019 року, на Святвечір перед Різдвом Христовим за юліанським календарем, що його наразі дотримуються православні в Україні. Цей томос офіційно затвердить канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП) після вручення томосу, на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.