Грузинська православна церква повідомила, коли висловиться щодо автокефалії ПЦУ

Грузинська православна церква повідомила, коли висловить свою чітку позицію щодо отримання канонічної автокефалії Православною церквою України: як повідомив журналістам у Тбілісі місцеблюститель патріаршого престолу ГПЦ, митрополит Сенакський і Чхороцкуйський Шіо (Муджирі), це станеться, коли ГПЦ ознайомиться з текстом томосу про цю автокефалію.

За його словами, так ухвалив раніше синод Грузинської церкви: члени синоду мають ознайомитися з документом, після чого буде зроблена заява з цього приводу.

При цьому він додав, що дата нового засідання синоду, на якому розглянуть це питання, ще не відома.

Грузинські засоби інформації нагадують, що, як правило, синод ГПЦ збирається двічі на рік, узимку і на початку літа.

Зимове засідання відбулося 27 грудня, і тоді Грузинська православна церква знову не ухвалила рішення з приводу автокефалії української церкви, вирішивши зробити це на наступному засіданні синоду – вже після надання ПЦУ томосу. Тоді ієрархи ГПЦ говорили про те, що серед членів синоду були різні думки щодо автокефалії української церкви, і тому наразі синод поставився до цього питання з обережністю.

Раніше у Грузинській православній церкві заявляли, що не будуть висловлювати ставлення до церковної ситуації в Україні, доки свої остаточні рішення в цій справі не ухвалять Константинопольський Вселенський патріархат і Московський патріархат.

Грузинська православна церква проголосила свою сучасну автокефалію 1917 року, вийшовши зі складу Російської православної церкви. У складі РПЦ вона перебувала від 1811 року, після того, як Російська імперія приєднала до себе Грузію, а РПЦ скасувала давню багатосотлітню автокефалію ГПЦ, що вела свою історію з 5-го сторіччя. Нову автокефалію РПЦ визнала 1943 року, а Вселенський патріархат – 1989 року. У Грузинській церкві є побоювання, що в разі підтримки автокефалії української церкви Російська може офіційно відібрати з її підпорядкування території сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Наразі вони непідконтрольні ГПЦ фактично, але РПЦ формально визнає ці регіони канонічною територією Грузинської церкви.

Раніше 6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос (церковну грамоту) про формальне письмове визнання канонічної автокефалії ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Це відбулося в день, коли православні України, які досі користуються юліанським церковним календарем, святкують переддень Різдва Христового – Святвечір. Водночас для Вселенського патріархату і більшості помісних православних церков, які перейшли на новоюліанський календар, 6 січня – це свято Благовіщення, і такою «благою вісткою» для України нині став томос. Свято Благовіщення також відоме за його грецькою назвою Епіфанія, що збігається з чернечим іменем глави ПЦУ Епіфанія.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні. Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

Наразі ще в кількох помісних православних церквах, крім Російської, висловили негативне ставлення до автокефалії української церкви. Це були глава Польської православної церкви (ця церква отримала автокефалію від Вселенського патріархату 1924 року, вийшовши з церковного підпорядкування Москві, але після приходу до влади в Польщі комуністів була 1948 року змушена «відмовитися» від своєї автокефалії і отримати нову автокефалію від Російської православної церкви (Вселенський патріархат не визнає цього кроку) й відтоді фактично перебуває під сильним впливом РПЦ), глава Сербської православної церкви (що теж традиційно близька до Москви і, як і Російська церква, стоїть перед перспективою втратити частину території, яку вважає своєю канонічною, – в Чорногорії, де наразі не визнана Чорногорська православна церква теж прагне канонічного визнання своєї автокефалії) чи глава Антіохійського патріархату (що існує в Сирії і нині підтримує дії в цій країні Росії і російських військ на підтримку офіційної влади країни).

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