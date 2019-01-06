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06 Січень 2019, Київ 14:28
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Патріарх Сербський назвав «узаконенням розколу» надання томосу ПЦУ

Патріарх Сербської православної церкви Іриней (ліворуч) і тодішній прем’єр-міністр Росії Володимир Путін (праворуч). Белград (архівне фото)

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Сербський патріарх Іриней заявив, що патріарх Константинопольський надавши томос про автокефалію Православній церкві України (ПЦУ), ухвалив «політичне рішення, узаконивши розкол». Про це повідомляє прес-служба УПЦ (Московського патріархату) з посиланням на сербські ЗМІ.

«Константинопольський Патріарх взяв право на себе це вирішувати, і вирішує по-своєму те, що було вирішене 300 років тому. Реальна причина цього не канонічного діяння – політика… Таким чином, розкол в Україні буде узаконений і продовжений», – заявив патріарх Іриней

Патріарх також зазначив, що Сербська православна церква не вболіває за жодну зі сторін, а керується лише канонами.

«Не вболіваємо ні за Константинополь, ні за Росію, а дотримуємося канонів, в яких усе чітко зазначено. Українська православна церква була у складі Руської православної церкви, після отримала автономію і сьогодні існує в Україні», – сказав патріарх сербський.

Московський патріарх Кирило (праворуч) і патріарх Сербської православної церкви Іриней. Белград, 14 листопада 2014 року
Московський патріарх Кирило (праворуч) і патріарх Сербської православної церкви Іриней. Белград, 14 листопада 2014 року

6 січня Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що не буде проводити спільні богослужіння з Православною церквою України (ПЦУ). Про це повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архієпископ Климент (Вечеря).

6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради України.

Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, який тримає томос про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року
Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній, який тримає томос про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

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Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій із пакетами цукерок фабрики «Рошен». Під час зустрічі з дітьми він пожартував, що від президента Петра Порошенка взяв за автокефалію для церкви України не гроші, а цукерки і шоколад. Він пояснив, що Порошенко має шоколадну фабрику і, як і президент США Дональд Трамп, є підприємцем. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха. Стамбул, 24 грудня 2018 року

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