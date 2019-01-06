Патріарх Сербський назвав «узаконенням розколу» надання томосу ПЦУ

Сербський патріарх Іриней заявив, що патріарх Константинопольський надавши томос про автокефалію Православній церкві України (ПЦУ), ухвалив «політичне рішення, узаконивши розкол». Про це повідомляє прес-служба УПЦ (Московського патріархату) з посиланням на сербські ЗМІ.

«Константинопольський Патріарх взяв право на себе це вирішувати, і вирішує по-своєму те, що було вирішене 300 років тому. Реальна причина цього не канонічного діяння – політика… Таким чином, розкол в Україні буде узаконений і продовжений», – заявив патріарх Іриней

Патріарх також зазначив, що Сербська православна церква не вболіває за жодну зі сторін, а керується лише канонами.

«Не вболіваємо ні за Константинополь, ні за Росію, а дотримуємося канонів, в яких усе чітко зазначено. Українська православна церква була у складі Руської православної церкви, після отримала автономію і сьогодні існує в Україні», – сказав патріарх сербський.

6 січня Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що не буде проводити спільні богослужіння з Православною церквою України (ПЦУ). Про це повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архієпископ Климент (Вечеря).

6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради України.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Російська православна церква розкритикувала цей крок і заявила, що Варфоломій «остаточно відірвав себе від світового православ’я».

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