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22 Лютий 2019, Київ 21:29
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Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео

Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео
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Українські православні у Криму кажуть, що російська влада стала переслідувати їх, відколи Росія анексувала півострів 5 років тому. Ситуація погіршилася після того, як 15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія, а Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив очільникові ПЦУ томос про автокефалію Православної церкви України. Архієпископ Православної церкви України у Криму Климент каже, що його громаді у Сімферополі загрожує вигнання з храму. (Відео AFP, Reuters, автор: Марго Баф)

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