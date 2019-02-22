Українські православні у Криму кажуть, що російська влада стала переслідувати їх, відколи Росія анексувала півострів 5 років тому. Ситуація погіршилася після того, як 15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія, а Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив очільникові ПЦУ томос про автокефалію Православної церкви України. Архієпископ Православної церкви України у Криму Климент каже, що його громаді у Сімферополі загрожує вигнання з храму. (Відео AFP, Reuters, автор: Марго Баф)