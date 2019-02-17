У Києві презентували книжку «Українська Церква: шлях до автокефалії»

У Національному заповіднику «Софія Київська» в Києві презентували книжку з історії української православної церкви «Українська Церква: шлях до автокефалії».

Її автор – митрополит Олександр (Драбинко), який раніше входив до УПЦ (МП), але 15 грудня 2018 року взяв участь в Об’єднавчому соборі українських православних церков і перейшов до новоствореної Православної церкви України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у книжці священик зібрав історичні, богословські й канонічні розвідки, які стосуються сучасної історії українського православ’я.

«Ці розвідки, поєднані на майже семистах сторінках книги, об’єднала ідея канонічної незалежності Православної церкви України. У книзі зібрані, серед інших, мої попередні публікації, які стосуються історії православ’я в Україні та в яких осмислено необхідність автокефалії», – пояснив автор у лекції з нагоди презентації книжки.

Книжку видало видавництво «Дух і літера», презентацію організував Відкритий православний університет Святої Софії-Премудрості (ВПУ). Як зазначив у коментарі для Радіо Свобода засновник і керівник ВПУ отець Георгій Коваленко, після отримання Православною церквою України автокефалії необхідно «включити потужні просвітницькі механізми», щоб ознайомити українців з історією православ’я, історією формування ПЦУ та її канонічності.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив очільникові ПЦУ томос про автокефалію Православної церкви України.

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