Поліція розпочала розслідування за фактом нестачі 10 культурних цінностей у Києво-Печерській лаврі – СБУ

Служби безпеки України повідомляє, що Національна поліція розпочала розслідування за фактом нестачі 10 культурних цінностей у Києво-Печерській лаврі.

«Співробітники Служби безпеки України, залучені до перевірки Міністерством культури України Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП), встановили нестачу десяти предметів, які мають культурну цінність. За матеріалами СБУ слідчим відділом Нацполіції зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом розтрати цінностей, що були передані на зберігання посадовим особам Києво-Печерської лаври. Тривають слідчі дії», – йдеться у повідомленні СБУ.

9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність.

8 січня міністр культури Євген Нищук розповів, що інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Він зазначив, що втрати могли статися «ще до 2003 року».

За словами заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдана Кожушка, мова йде вісім ікон, дерев’яної чаші та хреста.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) 15 січня заявив, що не бачив ікони, про зникнення яких заявили в Міністерстві культури України.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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