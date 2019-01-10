Ревізія не виявила в Києво-Печерській лаврі 10 предметів – Мінкульт

Ревізія не виявила в Києво-Печерській лаврі 10 предметів, повідомила керівниця прес-служби Міністерства культури України Юлія Даценко 9 січня. Перевірка наявності, стану збереження та умов зберігання культурних цінностей відбувалася в період із 21 листопада до 17 грудня.

829 були передані до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври чоловічого монастиря в період із 1988 до 2000 року.

«Перевіркою встановлена наявність та точне місцеперебування 815 предметів. 14 предметів не виявили. Після завершення перевірки представниками монастиря було додатково надано до огляду чотири предмети з числа тих, що не були виявлені. Станом на сьогодні відсутніми залишаються 10 предметів, місцеперебування яких не встановлене. Про це було поінформовано правоохоронні органи», – сказала Даценко.

За її словами, комісія встановила в основному задовільний стан зберігання культурних цінностей.

«З оглянутих предметів 253 відреставровані, 65 – потребують реставрації, а два з них – в аварійному стані. Предмети з числа тих, що не використовуються в релігійних обрядах за результатами перевірки рекомендовано повернути до державної частини музейного фонду України», – розповіла Даценко.

8 січня міністр культури Євген Нищук розповів, що інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Він зазначив, що втрати могли статися «ще до 2003 року».

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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