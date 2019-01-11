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11 Січень 2019, Київ 19:28
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Інвентаризація у Лаврі: куди поділися цінності?

Інвентаризація у Лаврі: куди поділися цінності?
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У Києво-Печерській лаврі провели інвентаризацію і недорахувалися 10 цінних речей, які були передані у користування монастиря, повідомила прес-служба Міністерства культури України. Раніше міністр культури Євген Нищук заявляв, що інвентаризація у лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Як державним майном розпоряджається УПЦ (МП), у програмі «Ваша Свобода» дискутували директор департаменту у справах релігій та національностей міністерства культури України Андрій Юраш, екс-генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець та голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Климент (Вечеря). Ведучий: Віталій Портников.

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