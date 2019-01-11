«Це плітки»: в УПЦ (МП) прокоментували заяву Мінкульту про зникнення цінностей

Немає жодного офіційного документу, який підтверджував би, що Міністерство культури має претензії до Києво-Печерської лаври з приводу зникнення церковних цінностей, заявив голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (МП) архієпископ Климент (Вечеря) в ефірі Радіо Свобода.

Таким чином він прокоментував заяву Мінкульту про зникнення 10 цінностей, виявлене внаслідок інвентаризації в Києво-Печерській лаврі.

«Ми не будемо зараз спростовувати або виправдовуватися стосовно якихось заяв Міністерства культури, які абсолютно не підтверджені. Це, вибачте, якісь плітки на сьогоднішній день. Немає жодного документа, де було б чітко вказано, що в Міністерства культури є якісь претензії до Києво-Печерської лаври», – сказав архієпископ Климент.

Перед тим він заявив, що за час, коли УПЦ (МП) користується монастирським комплексом, кількість цінностей там примножилася, а перелік, із яким звірялася комісія під час інвентаризації, недостатньо детальний.

Присутній під час ефіру директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш зауважив, що заява міністра культури Євгена Нищука є достатнім свідченням того, що Мінкульт виявив пропажу цінностей в монастирі.

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«Є заява міністра. Я думаю, що навряд чи треба сумніватися, що він не міг зробити цієї заяви, якби вже не було результатів роботи комісії. Є офіційна заява прес-служби міністерства. Думаю, що цього достатньо», – підсумував Юраш.

9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність.

8 січня міністр культури Євген Нищук розповів, що інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Він зазначив, що втрати могли статися «ще до 2003 року».

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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