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16 Січень 2019, Київ 00:34
Новини | Події

«Я не бачив цих ікон»: намісник Києво-Печерської лаври прокоментував інформацію про зниклі ікони

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло

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Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що не бачив ікони, про зникнення яких заявили в Міністерстві культури України.

«Я не бачив цих ікон, були прості літографії. Є лише одне питання – забрати у нас лавру», – сказав митрополит під час брифінгу. За його словами, все роблять для того, щоб змусити Українську православну церкву (Московського патріархату) перейти в Православну церкву України.

На думку архімандрита Полікарпа, у міністерстві самі не знають, що шукають.

9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність.

У першому ряду справа наліво: глава УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій (Березовський), народні депутати від «Опоблоку» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Михайло Добкін під час ходи в Києві, 27 липня 2017 року
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За словами заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдана Кожушка, мова йде вісім ікон, дерев’яної чаші та хреста.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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