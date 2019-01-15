«Я не бачив цих ікон»: намісник Києво-Печерської лаври прокоментував інформацію про зниклі ікони

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) заявив, що не бачив ікони, про зникнення яких заявили в Міністерстві культури України.

«Я не бачив цих ікон, були прості літографії. Є лише одне питання – забрати у нас лавру», – сказав митрополит під час брифінгу. За його словами, все роблять для того, щоб змусити Українську православну церкву (Московського патріархату) перейти в Православну церкву України.

На думку архімандрита Полікарпа, у міністерстві самі не знають, що шукають.

9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність.

За словами заступника голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдана Кожушка, мова йде вісім ікон, дерев’яної чаші та хреста.

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

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