Радіо Свобода Daily: Мінкульт недорахувався у Лаврі восьми ікон, чаші та хреста

Інвентаризація у Лаврі

Вісім ікон, дерев’яну чашу та хрест не знайшли під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі, стверджує заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Богдан Кожушко. Тим часом, голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (МП) архієпископ Климент (Вечеря) в ефірі Радіо Свобода заявив, що не існує жодного офіційного документу, який підтверджував би наявність у Мінкульту претензій до Києво-Печерської лаври з приводу зникнення церковних цінностей. «Це, вибачте, якісь плітки на сьогоднішній день», – сказав він.

Як релігійній громаді приєднатися до ПЦУ

Українські віряни і священики поступово переходять до новоствореної Православної церкви України (ПЦУ). Від 6 січня, коли Вселенський патріарх Варфоломій надав новоствореній ПЦУ томос про автокефалію, десятки релігійних громад українських міст і сіл заявили про свій перехід з підконтрольної Москві УПЦ (МП) до нової, визнаної Константинополем, української церкви. Які кроки має зробити громада, яка хоче перейти до іншої церкви (зокрема, до ПЦУ), і при цьому мінімізувати ризики? Щоб сформулювати покроковий «план дій», Радіо Свобода опитало експертів, політиків та церковних діячів.

Далі коротко:

Україна без ядерної зброї

25 років тому Україна домовилася знищити третій за чисельністю боєзарядів ядерний арсенал у світі. Після розпаду СРСР, Україна успадкувала 175 ракет великої досяжності і 1800 боєголовок. Після дворічних переговорів між США, Росією і Україною президент США Білл Клінтон 10 січня 1994 року оголосив, що домовленість досягнута. Україна погодилася знищити всю ядерну зброю на своїй території в обмін на те, що Росія буде поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Радіо Свобода зібрало архівні фото того, як відбувалося знищення української ядерної зброї.

​Що про вибори-2019 можна сказати вже зараз?

Цієї весни українці оберуть нового президента, а восени – новий парламент. Незважаючи на те, що результат президентських перегонів є непередбачуваним, п’ять речей щодо цього політичного циклу відомі точно, переконаний директор «Wooden Horse Strategies» Браян Меффорд.

Як зміниться секс українців після нового закону

11 січня стали чинними зміни до Кримінального кодексу України, що посилюють відповідальність за сексуальне та домашнє насильство. Тепер закон чітко визначає базові поняття, пов’язані із сексуальними злочинами, та покарання за них. Українці почали обговорювати закон та деякі його деталі. Чи дійсно перед сексом зі своїм чоловіком чи дружиною потрібно буде писати розписку? Чим цей закон кращий за той, що був раніше?

Не порушуйте закону та поважайте права інших!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.