Що означає рішення Мінська зняти обмеження на кількість американських дипломатів? Коментарі

Олесь Дащинський

Білорусь зняла обмеження на кількість американських дипломатів у Мінську, яке було запроваджене 10 років тому – повідомляє американський журнал Foreign Policy з посиланням на власні джерела.

У МЗС Білорусі, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, підтвердили факт переговорів Мінська і Вашингтона, але не підтвердили і не спростували зняття обмежень.

​У березні 2008 року під тиском влади Білорусі дипломатичний штат посольства США в Мінську був скорочений з 35 до 5 працівників. Так офіційний Мінськ відреагував на економічні санкції Вашингтона, запроваджені через порушення прав людини в Білорусі.

Трохи згодом керівництво дипломатичних представництв двох держав також на вимогу офіційного Мінська було знижене з рівня послів до рівня тимчасово повірених. Останнім послом США в Мінську була Карен Стюарт, останнім послом Білорусі в США – Михайло Хвостов.

У червні 2016 року МЗС Білорусі не заперечувало проти розширення штату американського посольства до семи дипломатів.

Радіо Свобода запитало білоруських політологів і політиків, що відбувається.

«Відбувається досить звична річ»

Артем Шрайбман, політичний оглядач Tut.by

«Відбувається досить звична річ у білорусько-західних відносинах. Як тільки загострюються відносини з Росією (а за останні роки вони загострилися до максимуму), Білорусь робить кроки на Захід. Це буде один із найбільш помітних й історичних кроків офіційного Мінська на американському напрямку. Ми бачимо цілковиту нормалізацію білорусько-американських відносин. Вихід із тривалого дипломатичної кризи».

«Можуть повернути американського посла»

Денис Мельянцов, політолог, координатор програми «Зовнішня політика Білорусі» ініціативи «Мінський діалог»

«Це означає, що прискориться процес повернення повноцінних дипломатичних відносин. Найбільш оптимістичний прогноз, що десь із вересня-жовтня можуть повернути американського посла. А більш реалістичний, враховуючи бюрократичні перешкоди – посольський рівень може повернутися в наступному році. Можливо, Вашингтон подивиться як пройдуть наступні президентські вибори і тоді вже зробить остаточний крок».

«Поступове налагодження відносин зі США»

Андрій Єгоров, директор Центру європейської трансформації

«Відбувається поступове налагодження відносин зі США після кризи 2008 року і скорочення дипкорпусу. Із загальним потеплінням із Заходом у 2015 році ці відносини почали налагоджуватися. Ми бачимо, що це наступний крок. Він відбувається в контексті значного погіршення відносин із Росією, коли з’явилися чутки про можливе поглинання Білорусі Росією. Цей крок наші східні сусіди будуть інтерпретувати як рух Білорусі на Захід. Хоча нічого значного в цьому сенсі не відбувається».

​«Аби тільки це не стало черговою маніпуляцією»

Тетяна Короткевич, співголова громадської організації «Говори правду»

«Це добра новина, тому що нам потрібні нормальні, партнерські відносини. Я не вважаю, що відбувається щось різке, навпаки – це поступове, давно очікуване рішення. Білорусь претендує на те, щоб називатися демократичною, відкритою країною і в такому руслі повинні розвиватися відносини зі США.

Головне, щоб це не стало черговою маніпуляцією. Адже в нашій історії були різні факти: то ми розширюємо співпрацю зі США в різних напрямках, то ліквідуємо цю можливість. Якщо вирішили розвивати партнерські, стійкі відносини, то треба над цим працювати. Тільки вперед, ані кроку назад».

«Акт про демократію в Білорусі буде важко скасувати»

Роман Яковлевський, політичний оглядач

«Безумовно, це здоровий крок. Це шлях нормалізації ненормальних на сьогодні відносин між двома країнами. Якщо мова дійсно йде про зняття обмежень, то це, безумовно, позитивний крок.

Але якщо все ж з’явиться посол США? До сих пір була інформація, що це не відбудеться швидко. Немає посла, немає й нормальних відносин. Трамп уже третій президент, який пролонгує «Акт про демократію в Білорусі». Його буде дуже важко скасувати».

«Просто наспів час»

Валерія Костюгова, політолог, головний редактор інтернет-видання «Наша думка»

«Це процес нормалізації білорусько-американських відносин, який почався давно, він триває вже довго. Минулого року було кілька важливих візитів, які давали надію на те, що нормалізація відбуватиметься й далі. Були обмеження, тепер їх скасовують. Просто наспів час. Це поступальний крок, але він не унеможливлює ходу назад у разі, якщо будуть якісь неприйнятні умови для подальшої нормалізації».

«Це крок наперекір тиску Росії»

Віталій Римашевський, співголова Білоруської християнської демократії

«Затяжний конфлікт зі США нічого, крім шкоди, в міжнародній політиці і в економіці Білорусі не завдав. Прикро, що цей крок зроблений, не виходячи зі зміни національної політики, а наперекір тиску Росії – після зустрічі Лукашенка з Путіним.

Поки ніяких кардинальних змін у підходах ні в міжнародній політиці, ні у внутрішній немає. Потрібно проводити вільні вибори, дотримуватися прав людини, робити реальні кроки від диктатури до демократії. Лукашенко до цього абсолютно не готовий».

У своїй публікації від 10 січня американський журнал Foreign Policy розцінює оголошення про зняття обмежень на кількість дипломатів США у Мінську як «великий крок», «початок відлиги» і пов’язує рішення з конфліктом президента Білорусі Олександра Лукашенка з Росією.

Оригінал статті на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода. Над перекладом працювала Людмила Ваннек.