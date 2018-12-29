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29 Грудень 2018, Київ 15:29
Новини | Міжнародні

Кремль прокоментував можливість приєднання Білорусі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков

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У Кремлі відкинули можливість приєднання Білорусії до Росії. Москва і Мінськ "рухаються назустріч один одному, а не в одну сторону", заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

У Москві сьогодні проходять переговори лідерів Росії і Білорусії. За тиждень це вже друга зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Перша пройшла чотири дні тому. Їй передували різкі заяви з обох сторін. Лукашенко фактично звинувачував Росію в прагненні підпорядкувати Білорусь, аж до анексії.

Російські представники, в свою чергу, стверджували, що Мінськ хоче зберегти незаслужені торгові преференції.

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