Кремль прокоментував можливість приєднання Білорусі

У Кремлі відкинули можливість приєднання Білорусії до Росії. Москва і Мінськ "рухаються назустріч один одному, а не в одну сторону", заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

У Москві сьогодні проходять переговори лідерів Росії і Білорусії. За тиждень це вже друга зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Перша пройшла чотири дні тому. Їй передували різкі заяви з обох сторін. Лукашенко фактично звинувачував Росію в прагненні підпорядкувати Білорусь, аж до анексії.

Російські представники, в свою чергу, стверджували, що Мінськ хоче зберегти незаслужені торгові преференції.