Після картоплі з салом: Лукашенко уникає відповідей про союз із Росією

«Республіка Білорусь і Російська Федерація пройшли непростий шлях, але сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз двох народів відбувся», – це цитата з тексту привітання, яке наприкінці року, що минув, президент Білорусі Олександр Лукашенко надіслав російському президентові Володимиру Путіну з нагоди Нового року.

У листі наголошується, що в 2019 виповнюється 20 років із дня підписання Договору про створення Союзної держави Росії й Білорусі. Президент Лукашенко переконаний, що подальша робота щодо збереження національних інтересів двох країн в рамках Союзної держави дасть імпульс розвиткові всього спектру двосторонніх відносин.

У Кремлі відкинули можливість приєднання Білорусії до Росії. Москва і Мінськ «рухаються назустріч один одному, а не в один бік», заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Переговори між Лукашенком і Путіним пройшли в Москві наприкінці 2018 року. Лідери Білорусі та Росії зустрічалися протягом останнього тижня грудня двічі з відрізком у 4 дні.

​Зустрічі Путіна і Лукашенка пройшли на тлі загострення риторики в російсько-білоруських відносинах і поширення різних чуток про майбутнє партнерства. Лукашенко протягом року неодноразово натякав на тиск із боку Росії, а в грудні відкритим текстом заявив, що Москва фактично підштовхує Білорусь до відмови від суверенітету. У Москві заявляють, що Білорусь вимагає для себе збереження необґрунтованих торговельних преференцій.

Зокрема раніше, виступаючи 13 грудня на Раді міністрів Союзної держави Росії і Білорусії в Бресті, російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що його країна готова створити спільний із Білоруссю центр випуску грошей, митну службу, суд і рахункову палату. У цьому випадку, за його словами, держави зможуть проводити разом єдину податкову політику.

У Білорусі цю заяву сприйняли як частину економічного тиску на свою державу. 14 грудня Лукашенко заявив на зустрічі з російськими журналістами, що для нього державний суверенітет є «святим», і він не допустить його втрати. Говорячи на тій прес-конференції про російсько-білоруські відносини, Лукашенко також повідомив, що Москва хоче долучити Білорусь до складу Росії під приводом «глибокої інтеграції».

«Я розумію ці натяки: отримаєте нафту, але давайте, руйнуйте країну і вступайте до складу Росії», – заявив Лукашенко, непрямо відповідаючи на слова Путіна про необхідність повернутися до питання про виконання договору про Союзну державу, «який передбачає глибшу інтеграцію, ніж та, якої досягнуто зараз».

Білоруський експерт – політичний аналітик Радіо Свобода Валерій Карбалевич, коментуючи зустрічі білоруського та російського президентів, каже, що «в ситуації гострого конфлікту Лукашенко, зазвичай переводить суперечку в публічну площину, починає лаятися, скандалити, стукати кулаком по столу, апелювати до «братнього» російського народу. Він може й лякати Москву виходом із Євразійського економічного союзу».

Але, за словами експерта, зараз Лукашенко цього не робитиме. «Адже нафтовий грант – це тільки один із напрямків російських субсидій. А ще ж залишилася пільгова ціна на газ, пільгові умови експорту білоруської продукції на російський ринок, російські кредити – існує ризик втратити все це теж».

Що ж до «особливої» білоруської продукції, то до Нового року Олександр Лукашенко зробив Володимиру Путіну незвичний подарунок: чотири мішки картоплі зі свого подвір’я, а також сало.

Про це після останньої досі зустрічі білоруського і російського президентів у Москві 29 грудня розповіла прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт.

За її словами, мова йде про картоплю «елітних сортів». У кожному з мішків – різні типи картоплі, призначені для готування різних улюблених страв Путіна: для підсмажування, для дерунів, для пюре, для відварювання і запікання. Як пояснила Наталія Ейсмонт, Путін сам попросив про ці подарунки, коли Лукашенко запитав, що йому ще подарувати на Новий рік.

Іншим лідерам країн СНД, як повідомляють, Лукашенко подарував ялинкові іграшки ручної роботи.

Що ж подарував Лукашенкові Путін – не повідомляють. ЗМІ також звертають увагу на те, що Лукашенко відмовився зіграти з Путіним у хокейному матчі на Червоній площі, куди господар Кремля запросив Лукашенка одразу після спільної зустрічі. Затятий хокеїст Лукашенко послався на термінові справи перед Новим роком і повернувся до Мінська.

Удома президент Білорусі виступив із 5-хвилинним привітанням до Нового року громадянам своєї країни. Кореспонденти Білоруської служби Радіо Свобода виокремлюють такі пункти:

Звернувся до дітей і молоді, сказав, що країні нині особливо потрібен їхній інтелект і енергія. Наголосив, що їх «ніде не будуть любити і берегти так, як удома».

Усім іншим потрібно «зміцнити свою державність» за принципами чесності і справедливості.

Згадав рік, що минув, як «рік малої батьківщини» і закликав зробити свою країну такою, щоб завжди «хотілося повернутися додому».

Згадав «тих, хто зараз на сторожі: охоронців наших життів, людей, які забезпечують військову і економічну безпеку Білорусі». Подякував за службу і відданість справі.

Закликав берегти «мирне небо».

2019 рік – це 75-річчя визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників, 25-річчя Конституції, рік ІІ Європейських ігор.

У цьому році білоруси будуть «творити неможливе».

За словами прес-секретаря Лукашенка Наталії Ейсмонт, для неї особисто «запис новорічного звернення президента – це, напевно, один з найскладніших заходів за рік, дуже відповідальний. Ви розумієте – охоплення стовідсоткове, увага країни стовідсоткова, тому відповідальність величезна».

Ейсмонт додала: «Якщо президент зачепиться за якусь кому, то ми будемо переписувати весь абзац; коли президент зачепиться за якесь слово, ми будемо переписувати всю сторінку».

Над матеріалом працювала Людмила Ваннек, використовуючи публікації Білоруської та Російської редакцій Радіо Свобода.