Напередодні свого візиту до Москви, який відбувся 25 грудня, президент Білорусі Лукашенко заявив, що більше не вважає Росію «братньою державою». Заяву із наради з актуальних питань співпраці Білорусі з Росією процитував Belsat, телевізійний канал із головним офісом в Варшаві, який проводить мовлення білоруською мовою на території Білорусі.

Під час засідання Кабінету міністрів в понеділок Лукашенко заявив, що більше не вважає Росію братньою державою «тому що, як мене поінформували, в Росії це не сприймається», – цитує ЗМІ президента Білорусі.

Коментар Лукашенка пролунав після того, як Росія відмовилась надавати фінансову компенсацію на експортні мита Білорусі.

Білоруська сторона хоче домогтися від Росії компенсації за «податковий маневр», який призведе до подорожчання нафти для білоруських НПЗ. Мінськ оцінює свої втрати через «податковий маневр» в 2019 році на рівні 383 мільйонів доларів. Однак міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що Кремль ніяких обіцянок не давав.

У вівторок, менше ніж за годину до початку переговорів Лукашенка з Путіним, які проводили вже вдванадцяте цього року, Силуанов відповів на коментар Лукашенка, зазначивши, що «останнім часом відбулась втрата довіри».

«Ми не довіряємо роботі вашої митниці», – сказав Сілуанов під час неформального спілкування з пресою в Кремлі.

Стосунки Мінська та Москви ускладнились після взаємних звинувачень, пов’язаних із новими митами на нафту і газ. Білорусь називає ці виплати штучно завищеними, а Росія неодноразово висловлювала занепокоєння через порушення на білоруській митниці.

Росія, Білорусь та Казахстан діють у рамках домовленості, за якою Москва надсилає нафту та нафтопродукти до Білорусі, не сплачуючи мита, а Білорусь реекспортує деякі з цих товарів і залишає собі надходження.

Росія використовує дешевий енергоекспорт та позики до Білорусі для того, щоб утримувати цю країну в геополітичній орбіті Москви, однак, бюджетна ситуація в Росії стає ще більш складною, особливо в результаті західних санкцій.

Попри розбіжності, які загострилися в останні місяці, президент Росії перед початком зустрічі сказав, що відносини двох країн «розвиваються досить успішно». Він визнав, що є і проблеми: «Якщо домовимося, то буде зовсім добре».

Лукашенко, у свою чергу, закликав «не тягнути наявні проблеми в новий рік».

Власне, домовленість про нову зустріч до Нового року і є результатом зустрічі двох президентів 25 грудня . Дату нової зустрічі узгодять пініше.

Про це білоруській інформагенції «БелТА» заявила прес-секретар білоруського керівника Наталія Ейсмонт і розповіла, про що глави двох держав говорили під час «конструктивної зустрічі» у вівторок.

«Переговори, які відбулися, безумовно, ми можемо назвати конструктивними. Президенти обговорили весь спектр питань нашого спільного порядку денного. Оцінюючи в цілому торгово-економічне співробітництво, в першу чергу як однозначно позитивний момент було відзначено зростання товарообігу. Серед інших найбільш актуальних тем, які обговорювалися сьогодні, були і ціноутворення на газ, робота білоруського нафтопереробного сектора в умовах податкового маневру, що проводить Росія, поставки наших продуктів харчування на російський ринок. Як результат – позиції зближені з усіх питань», – заявила Ейсмонт.

Трохи пізніше інформацію про нову зустріч ще до Нового року підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Зустрічі лідерів Білорусі та Росії передували різкі заяви з обох сторін: Лукашенко фактично звинувачував Росію в прагненні підпорядкувати Білорусь, аж до анексії, а російські представники стверджували, що Мінськ хоче зберегти незаслужені торгові преференції. Низка близьких до Кремля ЗМІ і телеграм-каналів при цьому звинувачували Лукашенка і владу Білорусі в прагненні розірвати союзні відносини з Росією і в політиці «білорусизації».

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