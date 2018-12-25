Лукашенко і Путін зустрічаються в Кремлі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрічається в Москві з російським колегою Володимиром Путіним.

Попри розбіжності, які загострилися в останні місяці, президент Росії перед початком зустрічі сказав, що відносини двох країн «розвиваються досить успішно». Він визнав, що є і проблеми: «Якщо домовимося, то буде зовсім добре».

Лукашенко, у свою чергу, закликав «не тягнути наявні проблеми в новий рік».

Зустрічі лідерів двох країн передували різкі заяви з обох сторін: Лукашенко фактично звинувачував Росію в прагненні підпорядкувати Білорусь, аж до анексії, а російські представники стверджували, що Мінськ хоче зберегти незаслужені торгові преференції. Низка близьких до Кремля ЗМІ і телеграм-каналів при цьому звинувачували Лукашенка і владу Білорусі в прагненні розірвати союзні відносини з Росією і в політиці «білорусизації».