«Цього не буде ніколи» – Лукашенко про приєднання Білорусі до Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російськими журналістами 14 грудня заявив, що його країна «залишається послідовною прихильницею інтеграції» з Росією, але він як глава держави виступає проти втрати суверенітету. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Я розумію ці натяки: отримаєте нафту, але руйнуйте країну і вступайте до складу Росії… Для нас, запам’ятайте, святе – це суверенітет... Це відносна незалежність, я вважаю, що абсолютно незалежних держав немає… Якщо нас хочуть, як Жириновський пропонував, розділити на області і впихнути в Росію – цього не буде ніколи. і якщо такими категоріями керівництво Росії думає – це шкоду самій Росії», – цитують заяви Лукашенка білоруські і російські інформагенції.

Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі 1999 року передбачав, що емісію спільної грошової одиниці здійснює єдиний емісійний центр; національні валюти використовуються до запровадження єдиної грошової одиниці.

За угодою між Росією і Білоруссю від 30 листопада 2000 року загальна валюта і єдиний емісійний центр Союзної держави мали з'явитися з 1 січня 2005 року. Роль єдиної валюти мав виконувати російський рубль.

Заступник прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Дмитро Козак 11 грудня не захотів обговорювати нафтогазові питання з білоруською урядоаою делегацією, яка прибула до Москву. За неофіційною інформацією, як пише білоруська служба Радіо Свобода, Козак не вважав за можливе обговорювати економічні питання до «ухвалення принципових рішень про рух у напрямку подальшої інтеграції Росії та Білорусі в рамках союзної держави».