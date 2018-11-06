Лукашенко: немає необхідності в створенні російських військових баз у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить необхідності в створенні військових баз інших держав, у тому числі Росії, на території Білорусі. Про це він заявив 6 листопада на зустрічі з групою американських аналітиків, передає офіційна білоруська інформагенція БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Білорусь перебуває у військовому союзі з Росією, «проте на території Білорусі досі немає ніяких баз інших держав».

«Ми цю базу не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо вам або комусь показати, що ми суверенні і незалежні. Ми її не розміщуємо, тому що вона тут не потрібна. Ми самі… забезпечимо ті функції, які на нас покладені», – сказав Лукашенко.

1 грудня 2017 року була опублікована міжурядова білорусько-російська угода про спільне технічне забезпечення регіонального угруповання військ. Пізніше білоруський уряд схвалив постанову, згідно з якою на території Білорусі відремонтують військові об’єкти, які збираються використовувати військові Росії: аеродроми, об'єкти радіонавігації, інженерної інфраструктури, арсенали, бази, склади, інфраструктуру тилу.

На території Білорусі зараз розташовані два російські військові об'єкти: Окремий радіотехнічний вузол у Ганцевичах і 43-й вузол зв'язку у Вілейці. Ці об’єкти разом із земельними ділянками передані Росії в користування до 2020 року.