Речники Лукашенка і Путіна розповіли, про що домовились два президенти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін 25 грудня домовилися про нову зустріч до Нового року, дату якої узгодять пізніше. Про це білоруській інформагенції «БелТА» заявила прес-секретар білоруського керівника Наталія Ейсмонт і розповіла, про що глави двох держав говорили під час сьогоднішньої зустрічі.

«Переговори, які відбулися, безумовно, ми можемо назвати конструктивними. Президенти обговорили весь спектр питань нашого спільного порядку денного. Оцінюючи в цілому торгово-економічне співробітництво, в першу чергу як однозначно позитивний момент було відзначено зростання товарообігу. Серед інших найбільш актуальних тем, які обговорювалися сьогодні, були і ціноутворення на газ, робота білоруського нафтопереробного сектора в умовах податкового маневру, що проводить Росія, поставки наших продуктів харчування на російський ринок. Як результат – позиції зближені з усіх питань», – заявила Ейсмонт.

Трохи пізніше інформацію про нову зустріч ще до Нового року підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше в Москві перший віце-прем'єр і міністр фінансів Росії Антон Силуанов розповів журналістам, що Росія і Білорусь створять робочу групу для підготовки пропозицій щодо інтеграції і вирішення спірних питань.

«У нас ціноутворення на газ – з цим питанням ми повинні визначитися і, починаючи з 2020 року, виробити пропозиції щодо формування цін на цей вид енергії», – цитує Силуанова російське агентство «ТАСС».

Володимир Путін і Олександр Лукашенко 25 грудня провели переговори в Москві. Зустріч, яка відбувался в Кремлі з невеликими перервами і зміною форматів, тривала майже чотири години, повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода.

Напередодні російський віце-прем'єр Антон Силуанов заявив про регулярне порушення митного режиму з боку Білорусі.

«Ми говоримо білоруській стороні, що ви – наш сусід, наш союзник, але останнім часом довіра втрачена. Всі ці розчинники, санкціонка, підакцизні товари, які заповнюють наші ринки», – цитує російського чиновника «ТАСС».

За словами Силуанава, Білорусь не повністю виконує умови союзного договору 1999 року, що передбачає створення єдиної податкової, митної, грошово-кредитної, акцизної, економічної політики. Як приклад він навів відсутність досі єдиної валюти.

У свою чергу Олександр Лукашенко нарікав, що Москва відхилила всі пропозиції Мінська щодо цін на газ і компенсації за «податковий маневр» в нафтової галузі.

Білоруська сторона хоче домогтися від Росії компенсації за «податковий маневр», який призведе до подорожчання нафти для білоруських НПЗ. Мінськ оцінює свої втрати через «податковий маневр» в 2019 році на рівні 383 мільйонів доларів. Однак Силуанов заявив, що Кремль ніяких обіцянок не давав.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 13 грудня заявив, що Москва готова до подальшого просування в питаннях реалізації проекту союзної держави. Зокрема, до проведення єдиної податкової і тарифної політики, єдиних митних органів, єдиного емісійного центру.

Попри розбіжності, які загострилися в останні місяці, президент Росії перед початком зустрічі сказав, що відносини двох країн «розвиваються досить успішно». Він визнав, що є і проблеми: «Якщо домовимося, то буде зовсім добре».

Лукашенко, у свою чергу, закликав «не тягнути наявні проблеми в новий рік».

Зустрічі лідерів двох країн передували різкі заяви з обох сторін: Лукашенко фактично звинувачував Росію в прагненні підпорядкувати Білорусь, аж до анексії, а російські представники стверджували, що Мінськ хоче зберегти незаслужені торгові преференції. Низка близьких до Кремля ЗМІ і телеграм-каналів при цьому звинувачували Лукашенка і владу Білорусі в прагненні розірвати союзні відносини з Росією і в політиці «білорусизації».