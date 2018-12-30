Лукашенко подарував Путіну на Новий рік чотири мішки картоплі та сало

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив своєму російському колезі Володимиру Путіну в якості новорічного подарунка чотири мішки картоплі зі свого подвір'я та сало. Про це розповіла прес-секретар Лукашенко Наталія Ейсмонт.

За її словами, мова йде про картоплю «елітних сортів», кожен з яких призначений для готування різних блюд.

Іншим лідерам країн СНД, як повідомляється, Лукашенко подарував ялинкові іграшки ручної роботи.

Про подарунок білоруського лідера Путіну стало відомо після зустрічі президентів у Москві 29 грудня, повідомляє Радіо Свобода. Це була друга зустріч президентів Росії і Білорусії за останній тиждень. Путін і Лукашенко в суботу спілкувалися більше трьох годин, але про якісь результати їх зустрічі, як і в минулий раз, оголошено не було.

Після зустрічі з Лукашенко Путін поїхав на Червону площу, де взяв участь в хокейному матчі. Він сказав, що запрошував і Лукашенко, але той сказав, що має термінові справи і повернувся до Мінська.