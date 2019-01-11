Білорусь знімає обмеження на число дипломатів США в Мінську – Foreign Policy

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у телефонній розмові повідомив 10 січня представникам США про зняття обмеження на кількість американських дипломатів у Мінську, пише американський журнал Foreign Policy.

У білоруському зовнішньополітичному відомстві Радіо Свобода поки не підтвердили і не спростували ці повідомлення, пообіцявши інформацію пізніше. Посольство США в Мінську також обіцяло коментар у другій половині дня 11 січня.

Foreign Policy розцінює таке рішення як «початок відлиги» і пов'язує його з конфліктом Олександра Лукашенка з Росією. З 2008 року посольство США в Білорусі працює в скороченому складі, рівень представництва США в Білорусі та Білорусі в США знижений до тимчасово повірених.

У березні 2008 року під тиском влади Білорусі дипломатичний штат посольства США в Мінську був скорочений з 35 до 5 людей. Так офіційний Мінськ відреагував на економічні санкції Вашингтона, запроваджені через порушення прав людини в Білорусі. Трохи згодом керівництво дипломатичних представництв двох держав також на вимогу офіційного Мінська було знижене з рівня послів до рівня тимчасово повірених. Останнім послом США в Мінську була Карен Стюарт, останнім послом Білорусі в США – Михайло Хвостов.

У червні 2016 року МЗС Білорусі не заперечувало проти розширення штату американського посольства до семи дипломатів.