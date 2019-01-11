Лукашенко: Росія може втратити Білорусь як союзника

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив Росію, що вона може втратити союзника, якщо не запропонує Мінську компенсацію після зростання ціни на нафту.

«Якщо керівництво Росії обере такий шлях і втратить свого єдиного союзника в західному напрямку, це їхній вибір», – заявив 10 січня Лукашенко на тлі енергетичних суперечок між двома країнами.

Упродовж років Білорусь мала значну економічну вигоду від купівлі задешево російських енергоресурсів і їхнього реекспорту, але зараз Росія планує отримувати за свою нафту бльше, щоб зменшити навантаження на власну економіку.

За оцінками Білорусі, план Москви коштуватиме Мінську 11 мільярдів доларів втрачених доходів упродовж наступних шести років.