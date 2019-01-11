Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Січень 2019, Київ 07:25
Новини | Міжнародні

Лукашенко: Росія може втратити Білорусь як союзника

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Дивитись коментарі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив Росію, що вона може втратити союзника, якщо не запропонує Мінську компенсацію після зростання ціни на нафту.

«Якщо керівництво Росії обере такий шлях і втратить свого єдиного союзника в західному напрямку, це їхній вибір», – заявив 10 січня Лукашенко на тлі енергетичних суперечок між двома країнами.

Упродовж років Білорусь мала значну економічну вигоду від купівлі задешево російських енергоресурсів і їхнього реекспорту, але зараз Росія планує отримувати за свою нафту бльше, щоб зменшити навантаження на власну економіку.

За оцінками Білорусі, план Москви коштуватиме Мінську 11 мільярдів доларів втрачених доходів упродовж наступних шести років.

Кордон із Білоруссю для України так само небезпечний, як і з Росією – Безсмертний
Embed
Кордон із Білоруссю для України так само небезпечний, як і з Росією – Безсмертний

No media source currently available

0:00 0:24:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG