У Росії міністерство оборони просить права збивати пасажирські літаки

Міністерство оборони Росії підготувало проект постанови, що дозволяє збивати пасажирські літаки, які порушили російський кордон. Про це повідомляє 11 січня російська служба Радіо Свобода.

Документ викладений на сайті уряду Росії, він має назву «Про порядок застосування зброї і бойової техніки при охороні державного кордону Російської Федерації в повітряному просторі Російської Федерації». Згідно з проектом постанови, пасажирські літаки, які перетинають кордон Росії, можна буде збивати, якщо вони не реагують на попереджувальні сигнали і попереджувальний вогонь, і якщо при цьому їхній політ загрожує масовою загибеллю людей, екологічною катастрофою або нападом на стратегічні об’єкти.

У документі йдеться, що російські військові мають реагувати вже в тому випадку, якщо невпізнаний літак наблизиться до кордону Росії на відстань менш як 50 кілометрів. Військовий літак-порушник наказано примушувати до посадки на російському аеродромі або до виходу за межі повітряного простору Росії, а якщо він не реагує, його наказано збити.

Нова правова норма покликана вирішити суперечності в російському законодавстві, пише газета «Известия». Закон «Про протидію тероризму» дозволяє військовим збивати в повітряному просторі Росії захоплені терористами пасажирські літаки. А постанова уряду від 1994 року забороняє збивати цивільні літаки, якщо відомо, що на їхньому борту є пасажири. У чинних з 2010 року Правилах застосування зброї і бойової техніки при охороні державного кордону Російської Федерації про можливість збивати пасажирські літаки теж не йдеться.

У 1978 році радянський винищувач відкривав вогонь по південнокорейському пасажирському «Боїнгу», який увійшов в повітряний простір СРСР в районі Мурманська. Тоді загинули дві людини.

1 вересня 1983 року радянські військові збили південнокорейський пасажирський літак «Боїнг-747», що летів з Анкоріджа (США) до Сеула. Через помилки навігації літак увійшов у повітряний простір СРСР і був збитий над морем неподалік від острова Сахалін. Загинули всі 269 людей, що були на борту. Загибель «Боїнга» викликала значний резонанс в світі і засудження дій СРСР.

У травні 1987 року німцеві Маттіасу Русту вдалося на легкомоторному літаку перетнути кордон СРСР і здійснити посадку на Красній площі в Москві. Вогонь по ньому не відкривався.