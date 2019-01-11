Парламент Македонії підтримав зміну назви

Парламент колишньої югославської республіки Македонії ухвалив зміни до конституції згідно з якими вона міняє назву на – Республіка Північна Македонія. За зміну проголосував 81 з-поміж 120-ти депутатів. Таким чином створені можливості для продовження процесу євроінтеграції країни та її вступу до НАТО, який гальмувала Греція.

Дебати у парламенті тривали три дні. Опозиція бойкотувала голосування. Натомість депутати від партій етнічних албанців голосували за зміни.

Македонія офіційно змінить назву після ратифікації грецьким парламентом угоди між двома країнами. Досягненню угоди сприяло міжнародне співтовариство, зокрема спеціальний представник ООН Метю Німіц, котрий упродовж двадцяти років був посередником на переговорах.

Македонія стала незалежною 1991 року, після розпаду колишньої Югославії. У міжнародних організаціях досі фігурувала назва Колишня Югославська Республіка Македонія. Афіни вимагали зміну назви Македонії тому, що північна частина Греції також називається Македеонією.