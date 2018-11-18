Македонія: понад тисяча людей мітингувала проти зміни назви країни

Більше тисячі людей мітингували у столиці Македонії Скоп’є проти угоди з сусідньою Грецією щодо зміни назви країни.

Учасники зібрались перед будівлею парламенту 18 листопада.

Уряд Македонії 2 листопада схвалив проект змін до конституції, які передбачають зміну назви країни на Північну Македонію. Тепер пакет правок передадуть до парламенту для імплементації. Орієнтовно це відбудеться у січні наступного року.

У разі затвердження зміни назви країни в парламенті Македонії, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб вона почала діяти.

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Ввечері 19 жовтня парламент Македонії 80 голосами «за» і 39 – «проти» проголосував за пропоновані урядом зміни з перейменування країни в Північну Македонію.

Зміна назви країни покладе край суперечці Македонії з сусідньою Грецією, яка у відповідь припинить блокувати приєднання Скоп’є до НАТО і Євросоюзу.

Афіни з часу проголошення незалежності Республіки Македонії від колишньої Югославії 1991 року не визнають назви країни, бо так само називається традиційний регіон Македонія на півночі Греції. В Афінах заявляють, що така ж назва північного сусіда, мовляв, становить територіальну претензію Скоп’є на північ Греції.

Греція блокувала переговори македонців про вступ в НАТО і Євросоюз, тепер ця дорога для республіки може бути відкрита.

У кінці вересня в Македонії пройшов референдум про перейменування. Переважна кількість тих, хто проголосував, більше ніж 90 відсотків, проголосували за нову назву. Проте через низьку явку референдум визнали таким, що не відбувся.