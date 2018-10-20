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20 Жовтень 2018, Київ 12:00
Новини | Міжнародні

Парламент Македонії проголосував за перейменування країни

Зі 120 депутатів парламенту 80 проголосували «за», 39 – «проти»

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Парламент Македонії підтримав перейменування країни. Увечері 19 жовтня депутати проголосували за законопроект щодо затвердження нової назви республіки. У разі завершення всіх процедур вона буде називатися Північна Македонія.

Зі 120 депутатів парламенту 80 проголосували «за», 39 – «проти». Рішення було ухвалене мінімально необхідною кількістю голосів.

Орієнтовно у січні має відбутися ще одне голосування в парламенті, де будуть затверджені відповідні зміни до конституції країни.

У разі затвердження зміни назви країни в парламенті Македонії, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб вона почала діяти.

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Афіни з часу проголошення незалежності Республіки Македонії від колишньої Югославії 1991 року не визнають назви країни, бо так само називається традиційний регіон Македонія на півночі Греції. В Афінах заявляють, що така ж назва північного сусіда, мовляв, становить територіальну претензію Скоп’є на північ Греції.

Греція блокувала переговори македонців про вступ в НАТО і Євросоюз, тепер ця дорога для республіки може бути відкрита.

У кінці вересня в Македонії пройшов референдум про перейменування. Переважна кількість тих, хто проголосував, більше ніж 90 відсотків, проголосували за нову назву. Проте через низьку явку референдум визнали таким, що не відбувся.

9 жовтня уряд Македонії на позачерговому засіданні затвердив пропозиції змін у конституцію, розпочавши цим процедуру зміни назви країни на Північну Македонію.

Високі ставки та сильні емоції перед референдумом у Македонії – відео
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Високі ставки та сильні емоції перед референдумом у Македонії – відео

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